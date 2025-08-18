Según el testimonio de un colaborador eficaz en el caso Qali Warma, Víctor Salazar Cóndor habría solicitado un millón de soles con la intención de entregárselos a Nicanor Boluarte, a cambio de que este le asegurara la jefatura de Qali Warma, reveló Punto Final.

De acuerdo con su declaración ante el Ministerio Público, el dinero debía ser entregado por la familia Burga, propietaria de la empresa Frigoinca, a cambio de ser favorecida con contratos estatales y evitar fiscalizaciones.

El hermano de Dina Boluarte vuelve a ser implicado en un presunto caso de corrupción vinculado a pagos y favorecimientos dentro del programa Qali Warma, donde los principales perjudicados serían los escolares más vulnerables del país. Víctor Salazar no habría sido un funcionario más, sino el presunto nexo entre la presidenta y la familia Burga.

El colaborador eficaz reveló que Salazar afirmó haber recibido una propuesta de Nicanor Boluarte, quien le habría solicitado un millón de soles a cambio de ser designado como director ejecutivo del programa Qali Warma en 2022. Este ofrecimiento, según el testimonio, se habría producido durante una reunión entre Salazar y la familia Burga en un local ubicado entre los distritos de Magdalena y San Isidro.

El testimonio de Víctor Salazar es clave para confirmar las acusaciones; sin embargo, el exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia desde el 19 de noviembre de 2024, fecha en que viajó a España y no retornó al país.

De acuerdo con su abogada, Katherine Cortez Miñán, Salazar se encuentra en España realizando un doctorado. No obstante, evitó dar detalles sobre la universidad o la ciudad en la que estaría cursando sus estudios.

Víctor Salazar salió del país un mes después de que el programa Punto Final revelara que la empresa Frigoinca —dedicada a la producción de conservas de carne de res y pollo en mal estado— había pagado sobornos a funcionarios de Qali Warma para obtener beneficios y encubrir sus irregularidades.

Antes de su paso por Qali Warma, Salazar se desempeñó en el Programa Nacional de Becas del Ministerio de Educación. En 2014, coincidió con Nicanor Boluarte, quien en ese entonces presidía un comité de contratación de docentes en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

Además, durante la gestión de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, su hermano Nicanor habría intervenido para que su amigo de infancia, Víctor Torres, recibiera órdenes de servicio en Qali Warma, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos.

Según la Fiscalía, entre 2019 y 2022, mientras se desempeñaba como jefe de Supervisión, Monitoreo y Evaluación en Qali Warma, Víctor Salazar habría recibido sobornos por un total de S/53.500 por parte de la empresa Frigoinca, además de su salario como funcionario.