Los accidentes laborales en la región Arequipa muestran una tendencia alarmante en lo que va del 2026. Según el informe del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CORSSAT), se reportaron 1760 casos relacionados con accidentes y enfermedades ocupacionales, cifra superior en 68% respecto al mismo periodo del año pasado.

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De acuerdo con el reporte, 7 trabajadores fallecieron entre enero y abril a causa de accidentes laborales y 1 en mayo. Además, se contabilizaron 1 735 accidentes de trabajo, 15 incidentes peligrosos y 3 enfermedades ocupacionales, todos notificados ante la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa.

La situación fue abordada en la sesión ordinaria del CORSSAT, donde la gerente regional de Trabajo, Catherine Rodríguez Torreblanca, alertó sobre el incremento sostenido de casos y subrayó la urgencia de intensificar las medidas de prevención en los distintos sectores económicos de la región.

En el marco de la reunión, se aprobaron acuerdos para llevar a cabo campañas de sensibilización y capacitaciones, así como acciones dirigidas al sector transporte, adolescentes trabajadores y microempresas.

Adicionalmente, se prevé participar en ferias informativas y poner a disposición pública el informe estadístico regional como herramienta para afianzar la prevención.