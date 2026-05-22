Los accidentes de tránsito continúan a la orden del día y siguen cobrando vidas en las carreteras de la región Lambayeque.

Esta vez, tras un día de penosa agonía, el futbolista del Deportivo Municipal de Tranca Sasape -Túcume, Junior Ronaldo Acosta Sandoval (20), conocido como “Gringo”, perdió la vida al no resistir una segunda intervención quirúrgica realizada la noche del último lunes.

TRAGEDIA. De acuerdo con la información policial, el joven fue víctima de un accidente de tránsito pasado el mediodía del domingo, cuando la mototaxi, de placa MR-1404, en la que viajaba como pasajero, conducida por el adolescente de iniciales R.T.S.M. (14), chocó contra la motocicleta manejada por Víctor Manuel Siesquén Bances (24), quien habría invadido el carril contrario en el tramo que conecta los caseríos Tranca Sasape y Puplán, en el distrito de Mórrope.

Producto del violento impacto, los ocupantes cayeron con fuerza al pavimento.

Moradores de la zona, al percatarse del hecho, solicitaron apoyo a la Policía de la comisaría de Cruz del Médano. Los agentes del orden, al llegar, trasladaron a los heridos al centro de salud de Íllimo, donde los médicos de turno les diagnosticaron lesiones de consideración.

Junior Ronaldo Acosta Sandoval presentó lesión en colgajo en el muslo izquierdo, heridas múltiples en la pierna izquierda y fractura expuesta de peroné izquierdo, por lo que fue derivado al área de operaciones. El menor sufrió contusiones en la pierna y el brazo izquierdo, y fue dado de alta. Ambos conductores dieron negativo en el dosaje etílico.

Víctor Manuel Siesquén Bances quedó en calidad de detenido, mientras que el menor fue retenido por disposición fiscal, a fin de determinar la responsabilidad en el accidente de tránsito que terminó con la vida del joven promesa del fútbol.