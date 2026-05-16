Las tragedias continúan registrándose en las pistas de la región Lambayeque cobrando más víctimas.

Esta vez, un extranjero perdió la vida, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana de ayer, en la carretera Chiclayo – Chongoyape.

Víctima fatal

De acuerdo a la información policial, se trata del ciudadano de nacionalidad venezolana, José Gregorio Pérez, quien al momento de manejar la motocicleta de placa de rodaje 1802-BK, se despistó a la altura del sector Morropillo perteneciente al distrito de Tumán. Posteriormente cayó hacia al pavimento de manera violenta quedando totalmente inconsciente a un costado de la vía.

Sus compañeros que iban junto a él, también en sus vehículos motorizados, al parecer dedicados a la cobranza del “Gota a Gota” detuvieron la marcha y corrieron para tratar de auxiliarlo. Después de casi dos horas de estar agonizando llegó una camioneta del serenazgo y lo condujeron al servicio de emergencia del Hospital de EsSalud de Tumán.

Al ingresar al nosocomio, el médico de turno solo diagnosticó su deceso, pues ya no presentaba signos vitales. El hermano del occiso, Ernesto Castañeda Castañeda, se hizo presente en el hospital y lo identificó plenamente.

El caso fue comunicado a un representante del Ministerio Público quien ordenó el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue para la necropsia.

Heridos

Por otro lado, un múltiple choque en el kilómetro 757 de la carretera Panamericana Norte en la jurisdicción de Mocupe dejó a tres personas lesionadas, dos de ellos son serenos de la municipalidad de Reque y un agente de la Policía en situación de retiro.

El accidente sucedió a las 12 y 30 del día, cuando el ómnibus interprovincial de matrícula C9V-954 de la empresa de transportes “Civa” conducido por César Agustín Rodríguez Valladolid, de 62 años de edad, quien se dirigía desde Chiclayo a Trujillo, habría invadido carril contrario al tratar de pasar a otro vehículo.

Eso provocó un choque contra la camioneta del serenazgo de placa EUH-363 que realizaba servicio de seguridad ciudadana y a su vez, colisionó contra un auto B6G-129, cuyo chofer César Mario Chancafe García, superior PNP (r) resultó herido.

Asimismo, con lesiones de consideración terminaron los serenos, Rolando Aguilar Fernández (39), y Boriz Jermán Sánchez Vásquez (31), quienes fueron conducidos al hospital más cercano para salvaguardar su integridad física.

De igual manera, el chofer del bus fue detenido y conducido a la comisaría de Mocupe, para ser investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas. Los vehículos quedaron internados.

El caso fue comunicado a un fiscal de turno quien ordenó que las diligencias las realice el personal de la UPIAT.