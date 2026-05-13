En lo que va del año se han registrado cuatro brotes aislados de influenza aviar en los distritos de Pomalca, Pucalá, San José y Monsefú, en la región Lambayeque, informó un funcionario del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Detalles de casos

El representante de la entidad precisó al medio de comunicación TVI Noticias que estos casos están vinculados principalmente a crianzas de traspatio, donde se evidencian deficiencias en las medidas de bioseguridad. En ese sentido, remarcó que el país mantiene su condición de libre de influenza aviar en granjas comerciales.

Explicó además que los brotes se presentan cuando las aves domésticas entran en contacto con aves silvestres o son criadas sin los protocolos sanitarios adecuados. Según indicó a TVI Noticias, Senasa ha intervenido oportunamente en las zonas afectadas, logrando contener los focos detectados. La enfermedad puede afectar a especies como pollos, gallinas, patos y pavos, por lo que se mantiene la vigilancia epidemiológica.

De otro lado, el funcionario también informó sobre la presencia de casos de peste porcina en cerdos, los cuales fueron controlados mediante la aplicación de cuarentenas, vacunación, revacunación y desinfección de predios afectados.