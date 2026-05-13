Las municipalidades provinciales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe suman 94 proyectos de inversión pública este año, de los cuales solo 20 tienen avance o están concluidos, lo cual significa que es menos de la tercera parte del total, a poco de llegar a la mitad del actual periodo.

En soles, la sumatoria de montos asignados a estas tres entidades para la ejecución de obras superará los S/103 millones.

Así van en gasto

El caso de la comuna chiclayana es llamativo, porque, hasta el día de ayer, el portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mostraba que sus inversiones con mejor proyección son 5, y se trata de obras que heredó de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios o que llevan tiempo en espera.

Ahí están “Rehabilitación del local escolar N°10925 César Vallejo” (96.3%); “Rehabilitación del local escolar Juan Mejía Baca” (52.7%); “Rehabilitación del local escolar Miguel Muro Zapata” (88.9%); “Mejoramiento del alcantarillado en la urbanización El Amauta” (78.9%) y “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida José Quiñones Gonzales, desde Vicente La Vega hasta Nicolás de Piérola” (32.5%).

En el banco de proyectos para el 2026, esta comuna registró 34 en total. Aún queda tiempo y habrá qué esperar para ver el desempeño final.

A nivel de departamento, Lambayeque es el municipio con más presupuesto, con S/46 millones 600 mil 714. De los 37 proyectos de inversión registrados, son 9 los que tienen avance.

Algunas de estas obras son: “Ampliación de redes secundarias domiciliarias de los sector Vallejos, Sandoval del caserío Briceño” (100%); “Mejoramiento de pista y vereda en el pueblo joven Santa Rosa- A.H. El Rosario- A.H. Santo Toribio de Mogrovejo y A.H. Nazareno” (90.1%);“Reparación de vías de acceso en las calles del pueblo joven San Martín” (71.1%); “Reparación de celdas para residuos en la ciudad de Lambayeque” (96%); “Reparación de losa deportiva y sardinel, adquisición de juegos infantiles inclusivos, construcción de vereda, además de otros atractivos en el parque principal del pueblo joven San Martín” (2%) y “Construcción de vestuarios y/o servicios higiénicos de usuarios y tópico de emergencia, remodelación y cobertura de sala de taller en la Compañía de Bomberos Salvadora de Lambayeque N°88” (7%).

Bajo observación

La comuna de Ferreñafe dio a conocer que invertirá en 23 proyectos, pero en lo que toca al avance, solo resaltan 6. Se trata del “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana” (97.3%), “Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la H.U. Ernesto Vílchez” (87.1%), “Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la urbanización Manuel Alcántara” (50.7%), “Mejoramiento y ampliación del servicio deportivo en el coliseo municipal Carlota Zuñe de Añí” (44.6%), “Creación del servicio de movilidad urbana en H.U. Casa Blanca” (9.7%) y “Construcción en cementerio El Carmen” (5.3%).

El Gobierno Regional de Lambayeque maneja casi 240 proyectos de inversión y su presupuesto institucional asciende a S/822 millones. Si se trata de avance, esto se observa en 138 obras diferentes.

Sin embargo, la entidad pareciera tener dificultad para las obras que buscan mejorar la transitabilidad y servicios de salud. Ahí están “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios del establecimiento de salud Monsefú” (41.2%), “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida Pedro Cieza de León, entre la av. 9 de Octubre y Francisco Bolognesi” (13%), “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicio de salud del Hospital de Ferreñafe” (20.3), “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la urb. Villa El Salvador” (22%) y “Remodelación de central de esterilización, adquisición de equipos biomédicos, equipos complementarios y mobiliario clínico para el Hospital Belén” (16%).