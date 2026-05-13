Percy Ramos, Janet Cubas y Polanski Carmona son alcaldes.
Percy Ramos, Janet Cubas y Polanski Carmona son alcaldes.

Las municipalidades provinciales de , y Ferreñafe suman 94 proyectos de inversión pública este año, de los cuales solo 20 tienen avance o están concluidos, lo cual significa que es menos de la tercera parte del total, a poco de llegar a la mitad del actual periodo.

En soles, la sumatoria de montos asignados a estas tres entidades para la ejecución de obras superará los S/103 millones.

Así van en gasto

El caso de la es llamativo, porque, hasta el día de ayer, el portal Transparencia Económica del (MEF), mostraba que sus inversiones con mejor proyección son 5, y se trata de obras que heredó de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios o que llevan tiempo en espera.

Ahí están “Rehabilitación del local escolar N°10925 César Vallejo” (96.3%); “Rehabilitación del local escolar Juan Mejía Baca” (52.7%); “Rehabilitación del local escolar Miguel Muro Zapata” (88.9%); “Mejoramiento del alcantarillado en la urbanización El Amauta” (78.9%) y “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida José Quiñones Gonzales, desde Vicente La Vega hasta Nicolás de Piérola” (32.5%).

En el banco de proyectos para el 2026, esta comuna registró 34 en total. Aún queda tiempo y habrá qué esperar para ver el desempeño final.

A nivel de departamento, Lambayeque es el municipio con más presupuesto, con S/46 millones 600 mil 714. De los 37 proyectos de inversión registrados, son 9 los que tienen avance.

Algunas de estas obras son: “Ampliación de redes secundarias domiciliarias de los sector Vallejos, Sandoval del caserío Briceño” (100%); “Mejoramiento de pista y vereda en el pueblo joven Santa Rosa- A.H. El Rosario- A.H. Santo Toribio de Mogrovejo y A.H. Nazareno” (90.1%);“Reparación de vías de acceso en las calles del pueblo joven San Martín” (71.1%); “Reparación de celdas para residuos en la ciudad de Lambayeque” (96%); “Reparación de losa deportiva y sardinel, adquisición de juegos infantiles inclusivos, construcción de vereda, además de otros atractivos en el parque principal del pueblo joven San Martín” (2%) y “Construcción de vestuarios y/o servicios higiénicos de usuarios y tópico de emergencia, remodelación y cobertura de sala de taller en la Compañía de Bomberos Salvadora de Lambayeque N°88” (7%).

Bajo observación

La comuna de Ferreñafe dio a conocer que invertirá en 23 proyectos, pero en lo que toca al avance, solo resaltan 6. Se trata del “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana” (97.3%), “Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la H.U. Ernesto Vílchez” (87.1%), “Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la urbanización Manuel Alcántara” (50.7%), “Mejoramiento y ampliación del servicio deportivo en el coliseo municipal Carlota Zuñe de Añí” (44.6%), “Creación del servicio de movilidad urbana en H.U. Casa Blanca” (9.7%) y “Construcción en cementerio El Carmen” (5.3%).

El maneja casi 240 proyectos de inversión y su presupuesto institucional asciende a S/822 millones. Si se trata de avance, esto se observa en 138 obras diferentes.

Sin embargo, la entidad pareciera tener dificultad para las obras que buscan mejorar la transitabilidad y servicios de salud. Ahí están “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios del establecimiento de salud Monsefú” (41.2%), “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida Pedro Cieza de León, entre la av. 9 de Octubre y Francisco Bolognesi” (13%), “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicio de salud del Hospital de Ferreñafe” (20.3), “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la urb. Villa El Salvador” (22%) y “Remodelación de central de esterilización, adquisición de equipos biomédicos, equipos complementarios y mobiliario clínico para el Hospital Belén” (16%).

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