La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó recientemente que la obra de los pueblos jóvenes de la carretera Chiclayo- Pomalca, en la región Lambayeque, se encuentra solo al 40% de avance.

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) es la responsable de conducir dicho proyecto

Asimismo, el organismo señaló que el incumplimiento de Epsel perjudica a 11 mil familias que habitan los sectores El Progreso, San Juan de Dios, San Francisco, California, Las Vegas, Miraflores, La Unión y San Bartolomé.

Esta inversión pública inició en mayo del 2019 con un presupuesto inicial de S/52 millones 620 mil, pero lo construido hasta la fecha es insuficiente para garantizar los servicios de agua potable y alcantarillado.

Como la obra aún no ha sido culminada ni recibida oficialmente, los vecinos no son considerados usuarios formales del servicio y enfrentan un crítico desabastecimiento de agua. Ello los obliga a depender de agua de pozo sin tratamiento para uso doméstico y consumo humano.

Por ello, la Sunass exhortó a Epsel a priorizar la identificación e implementación de mecanismos que permitan la culminación de esta obra de vital importancia para la población beneficiaria. Asimismo, se incremente la frecuencia de abastecimiento de agua segura a las familias de las zonas más vulnerables, mientras se concreta una solución definitiva.

Informe

La Comisión de Vivienda del Congreso acordó recientemente que el Ministerio de Vivienda impulse la culminación de un informe técnico-legal, con el objetivo de reactivar la obra. El plazo para la presentación del documento vence el 8 de junio.

Son distintos los esfuerzos desplegados para sacar adelante la obra. En enero de este año, el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) transfirió recursos a Epsel para determinar el estado actual de los trabajos.

Dato

A través de un peritaje, Colegio de Ingenieros detectó que el edificio de la planta de tratamiento es inestable