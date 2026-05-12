El Ministerio del Interior incrementó a 100 mil soles la recompensa para quienes proporcionen información que permita ubicar y capturar a Idubis Trujillano Bustamante. El exsuboficial de la Policía Nacional del Perú fue sentenciado a cadena perpetua por abusar sexualmente de su hija de 12 años, embarazarla y ser responsable de hechos que terminaron con su fallecimiento.

El caso salió a la luz en 2022, cuando las autoridades detectaron irregularidades durante el velorio de la menor. Ante las sospechas sobre las causas reales de su muerte, la Fiscalía ordenó trasladar el cuerpo a la morgue para realizar pericias forenses.

Pericias confirmaron el delito

Los exámenes practicados permitieron establecer que la menor había sido víctima de abuso sexual. Además, una prueba de ADN confirmó que Idubis Trujillano Bustamante era también el padre del bebé que la adolescente llevaba en el vientre.

De acuerdo con las investigaciones, los abusos habrían comenzado en agosto de 2021. Las pesquisas señalan que el exagente llevó a la menor a una reunión en Incahuasi y posteriormente la amenazó para evitar que lo denunciara.

La adolescente falleció el 3 de enero de 2022 en un centro de salud cuando tenía ocho meses de gestación. El caso generó conmoción en Ferreñafe, donde residía junto a sus hermanos y su padre.

Fuga durante atención médica

Pese a haber sido condenado a cadena perpetua por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, el exsuboficial logró escapar el 28 de agosto de 2024.

La fuga ocurrió cuando fue trasladado al Hospital Regional de Lambayeque para recibir atención médica. Tras ese hecho, dos agentes del INPE quedaron bajo investigación por un presunto favorecimiento a la fuga.

Hasta el año pasado, el Programa de Recompensas ofrecía 50 mil soles por información sobre su ubicación. Ante la falta de resultados, el Ministerio del Interior decidió duplicar la cifra.

Las autoridades esperan que el incremento permita obtener datos que faciliten su recaptura. El sentenciado también deberá pagar 5 mil soles por conce