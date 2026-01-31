El congresista de la República, Jorge Marticorena, presentó el Proyecto de Ley N.º 13820-2025/CR, que propone un mecanismo excepcional para agilizar la salida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) de la provincia de Nasca, garantizando en todo momento la continuidad y calidad del servicio de agua potable y saneamiento.

Trabajo articulado

La iniciativa apunta a concluir de manera ordenada el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) en Nasca, permitiendo que la gestión del servicio retorne a los gobiernos locales, bajo la supervisión del organismo regulador SUNASS. El objetivo es corregir una situación que, según el análisis técnico presentado, se ha prolongado más allá de lo necesario y ha generado serias deficiencias en la prestación del servicio.

El proyecto de ley es el resultado de un trabajo articulado entre el despacho del congresista Marticorena y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con participación técnica del OTASS. Este trabajo permitió identificar no solo la problemática específica de Nasca, sino también una situación recurrente a nivel nacional, en la que diversas Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) continúan bajo el RAT a pesar de haber superado las causales de insolvencia económico-financiera que justificaron originalmente su intervención.

Entre las empresas que se encuentran en esta situación figuran EPS Barranca, EPS Moyobamba, EMAPAB y EMAPACOP, entre otras. De acuerdo con la exposición de motivos, la permanencia innecesaria de estas entidades bajo el régimen transitorio genera distorsiones regulatorias, limita la autonomía de la gestión local y desincentiva la implementación de mejoras operativas sostenibles.

La propuesta legislativa precisa que el retiro del OTASS no implica la ausencia de control estatal. Por el contrario, establece una salida condicionada y reversible, que mantiene la supervisión de SUNASS y permite una intervención focalizada del OTASS únicamente en aquellas EPS que presenten una real situación de insolvencia o riesgo financiero.

Asimismo, el proyecto sostiene que la medida contribuirá a optimizar el uso de los recursos públicos, mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento y fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales, sin generar costos adicionales para el Estado.

El contexto social también es un factor clave en la presentación de esta iniciativa. En las últimas semanas, la población de Nasca ha protagonizado diversas manifestaciones exigiendo mejoras en el servicio de agua potable y la salida del OTASS, ante lo que consideran una gestión deficiente en la distribución del recurso hídrico.

Si bien la propuesta responde a una demanda concreta de la provincia nasqueña, su alcance es de carácter nacional. De ser aprobada, permitirá que otras regiones del país que se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio puedan acceder a un proceso similar, siempre que cumplan con las condiciones técnicas y financieras establecidas, devolviendo la administración del agua a los municipios locales.

VIDEO RECOMENDADO