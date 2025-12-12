Cientos de ciudadanos participaron ayer en una contundente movilización contra la administración de OTASS en la provincia. La protesta inició en distintos puntos de la ciudad y se concentró finalmente en las instalaciones de EMAPAVIGSA, donde la empresa decidió cerrar sus puertas ante la llegada de los manifestantes, gesto que generó mayor molestia entre los usuarios del servicio de agua.

Piden salida de OTASS

Con arengas como “¡OTASS nunca más!” y carteles que denunciaban deficiencias en el servicio, los vecinos expresaron su hartazgo frente a lo que consideran años de malos manejos, incrementos tarifarios y falta de inversiones reales para mejorar el abastecimiento de agua.

Entre los participantes estuvo Carlos Fernández, dirigente del sector Santa Rosa, quien señaló que no existe un documento oficial que confirme la visita del ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, anunciada inicialmente para el 11 de diciembre y luego reprogramada para el 16.

“El ministro no ha enviado ningún documento, solo el compromiso verbal por teléfono. No sabemos si llegará el 16 o volverá a postergar”, afirmó.

Añadió que OTASS ya tiene nueve años en Nasca y que, en su opinión, no ha logrado mejorar el servicio: “OTASS vino en 2016 a solucionar la problemática del agua, pero no invierte. Solo llega cada mes, cobra tarifas más altas y retrasa la ejecución de proyectos”.

Fernández también criticó que la ampliación de redes y proyectos de agua y desagüe se vean trabados por denegatorias de factibilidad, lo que —según señaló— impide posteriormente la construcción de pistas y veredas.

La marcha llegó hasta el frontis de la Municipalidad Provincial de Nasca, donde el alcalde provincial, William Bravo, se dirigió a los manifestantes. Informó que el Ministerio de Vivienda reprogramó la visita del titular del sector para el 16 de diciembre.

Los manifestantes también reclamaron por el incremento de la tarifa del agua aprobado durante la gestión de OTASS. Aseguran que dicho aumento estaba vinculado al proyecto Santa Catalina, el cual —según afirmaron— no registra avances y ahora estaría siendo financiado por la municipalidad.

“OTASS no avanza en proyectos para mejorar el abastecimiento, pese a que sus funcionarios ganan entre 10 mil y 20 mil soles mensuales”, denunció Fernández.

Los vecinos coincidieron en que la marcha fue pacífica y que continuarán movilizándose hasta obtener respuestas concretas.

VIDEO RECOMENDADO