Durante la última sesión ordinaria de concejo municipal, el alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, anunció que este viernes 7 de noviembre sostendrá una reunión con representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objetivo de abordar la problemática relacionada con el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y solicitar su retiro definitivo de la provincia. La cita se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana en la sede ministerial en Lima.

Recuperar gestión

El burgomaestre explicó que la reunión fue confirmada oficialmente por el sector y que en ella se expondrán los argumentos técnicos y administrativos que sustentan la necesidad de devolver la administración del servicio de agua y alcantarillado a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) local. Según Bravo, la intervención de OTASS ha generado una serie de cuestionamientos sobre la gestión, operatividad y calidad del servicio, por lo que se busca que Nasca recupere el control de su sistema de saneamiento.

Asimismo, el alcalde informó que ha cursado una invitación formal a los Frentes de Defensa de Nasca y Vista Alegre, al Consejo Municipal de Vista Alegre, así como a representantes de la sociedad civil y del propio concejo provincial, con el fin de que todos los sectores participen en esta mesa de trabajo. “Queremos que los acuerdos sean transparentes y con la presencia de todos los actores involucrados. Nadie podrá decir después que las decisiones se tomaron a puertas cerradas”, manifestó Bravo durante la sesión.

El alcalde precisó que la Municipalidad Provincial pondrá a disposición un bus institucional para el traslado de las delegaciones hasta Lima, con el propósito de garantizar la participación ciudadana en este encuentro clave. “Vamos a salir el jueves por la noche para llegar temprano el viernes y estar presentes en esta reunión decisiva sobre el futuro de la OTASS en Nasca”, declaró la autoridad edil.

Los dirigentes locales esperan que el encuentro permita establecer una hoja de ruta para recuperar la gestión directa del saneamiento, en beneficio de los usuarios de Nasca y Vista Alegre, quienes han expresado su descontento por los problemas operativos que arrastra la empresa bajo administración de OTASS.

