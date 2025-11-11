Un grupo de ciudadanos y dirigentes locales realizó ayer un plantón en la plaza de Armas de Nasca para exigir la salida definitiva de la Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad encargada de la gestión del servicio de agua y alcantarillado en la provincia.

Denuncian incapacidad

Durante la manifestación, los participantes portaban pancartas con mensajes como “Fuera OTASS, abusivos en Nasca, nunca más” y coreaban arengas reclamando mejoras en el abastecimiento de agua.

El dirigente Luis Gutiérrez, vocero del plantón, señaló que el malestar de la población se debe a la falta de resultados durante los años de administración del organismo.

“Esta lucha es de todos los nasqueños para que la OTASS se retire de Nasca. Hemos dicho claramente que queremos un buen funcionamiento, pero no con gente que viene de otras regiones con sueldos altos y sin proyectos hídricos. Cada año suben las tarifas, pero no hay más capacidad de agua”, afirmó.

Gutiérrez también cuestionó la limitada distribución del servicio en varios sectores del distrito.

“En el centro de Nasca o en Vista Alegre el agua llega menos de 40 minutos al día. En los pueblos jóvenes la situación es peor. La OTASS lleva más de cinco años en Nasca y no ha realizado ninguna nueva captación del recurso hídrico”, agregó.

Según los organizadores, la reunión que debía realizarse en Lima la semana pasada para tratar la situación de la entidad fue suspendida, lo que aumentó el descontento. Los manifestantes advirtieron que, de no recibir respuestas, convocarán a un paro provincial en los próximos días.

