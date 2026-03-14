La Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) indicó a Correo que “el próximo gobierno debería colocar el cierre de brechas en agua potable y saneamiento como una prioridad de política pública”, dado su impacto directo en la salud, la calidad de vida y el desarrollo económico de la población.

Sunass: “Es clave fortalecer la planificación de las ciudades, ya que el crecimiento urbano muchas veces ocurre más rápido que las inversiones en servicios básicos". (Foto: GEC)

PRIMORDIAL

El organismo público regulador consideró que entre las prioridades que debe tener el próximo gobierno, destacan incrementar la participación del sector en el presupuesto público para inversión en infraestructura, mejorar la gestión de las empresas prestadoras de servicios (EPS), reducir las pérdidas de agua en los sistemas y acelerar la ejecución de proyectos, que en muchos casos pueden tardar hasta más de una década desde su formulación hasta su puesta en funcionamiento.

“Es clave fortalecer la planificación de las ciudades, ya que el crecimiento urbano muchas veces ocurre más rápido que las inversiones en servicios básicos, lo que genera nuevas zonas sin cobertura, que cada vez es más costoso brindarles el servicio”, indicó la Sunass.

Agregó que avanzar hacia el acceso universal al agua potable y al saneamiento no es un reto técnico imposible, sino un desafío que exige decisiones de política sostenidas, financiamiento adecuado, mejora en la planificación y una gestión más eficiente del sector.

Según la Sunass, para garantizar el acceso universal al agua potable segura en el Perú se requiere una combinación de inversión sostenida, mejor planificación urbana y mayor eficiencia en la ejecución de proyectos. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

COSTOS

Según la Sunass, para garantizar el acceso universal al agua potable segura en el Perú se requiere una combinación de inversión sostenida, mejor planificación urbana y mayor eficiencia en la ejecución de proyectos.

Actualmente, alrededor de 3,3 millones de peruanos aún no tienen acceso a agua por red pública y una parte importante de la población recibe el servicio con problemas de continuidad o calidad.

Las estimaciones del regulador indican que cerrar las brechas en las EPS del sector requerirá aproximadamente 138 mil millones de soles en los próximos 30 años, considerando no solo ampliar cobertura, sino también renovar infraestructura, mejorar la continuidad del servicio y mantener las redes en el tiempo.

Sin embargo, dicha necesidad de inversión se enfrenta a diversos desafíos como el de las fuentes de financiamiento disponibles actualmente.

Si bien, el presupuesto público para saneamiento se ha triplicado en los últimos 10 años, la participación del sector en el presupuesto público pasó de 3% a 2%.

Respecto a las tarifas que pagan los usuarios, es inviable que el cierre de brechas sea financiado solo con tarifas, ya que, para ello, estás tendrían que multiplicarse hasta por 13 veces el nivel tarifario vigente.

Es así como, los recursos actuales (presupuesto público, tarifa, APPs, Obras por Impuestos) solo cubren cerca del 65 % de las necesidades de inversión, quedando un 35% sin financiamiento.

Adicionalmente a este desafío presupuestal, se suma el problema de la ejecución de proyectos, en el 2025, por ejemplo, las EPS Grandes del país (sin considerar Sedapal), registraron un nivel bajo de ejecución de inversiones con 38,3%, asimismo se tienen procesos largos en la ejecución de proyectos, obras paralizadas y problemas de gestión, que no solo enfrentan las EPS, sino también los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

“Por ello, el cierre de brechas requiere diversificar las fuentes de financiamiento —inversión pública, asociaciones público-privadas y otros mecanismos— y mejorar la capacidad de ejecución de las inversiones, de modo que los proyectos puedan concretarse con mayor rapidez", señaló la Sunass.