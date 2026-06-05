Hasta 10 mil nichos ubicados en varios pabellones del antiguo cementerio de Saraja podrían ser demolidos debido al grave deterioro estructural que presentan, una situación que quedó en evidencia tras el sismo de 6.1 grados registrado el pasado 19 de mayo.

Demolición y traslado de restos

La medida se encuentra actualmente bajo evaluación de las autoridades competentes y dependerá de los informes técnicos elaborados por Defensa Civil, la Municipalidad Provincial de Ica, la Dirección Regional de Salud y el Ministerio Público.

Carlos Ramos Loayza, presidente de la Beneficencia de Ica, informó que los daños comprometen al menos diez pabellones históricos del camposanto, algunos con más de 180 años de antigüedad. Entre ellos figuran San Justo, San Antonio, San Benito, Santa Marta y San Ernesto, donde descansan restos de niños y adultos.

Según explicó, las estructuras presentan cimientos deteriorados, grietas y muros con riesgo de colapso, por lo que se ha restringido el acceso a estas áreas mediante cintas de seguridad para evitar accidentes.

De confirmarse la necesidad de demoler los pabellones afectados, el proceso incluiría la identificación y traslado de restos humanos a un osario, además de la posterior construcción de nuevas infraestructuras dentro del cementerio.

El presupuesto estimado para ejecutar estas acciones asciende a aproximadamente 12 millones de soles, monto que cubriría tanto la demolición de las estructuras en riesgo como la implementación de un osario destinado a conservar los restos exhumados.

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