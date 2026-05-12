Siete regidores solicitaron a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Janet Cubas Carranza, que convoque a sesión de concejo para aclarar la situación de las discotecas y locales comerciales con orden de clausura definitiva.

“Resulta de vital importancia que se informe respecto al cierre de discotecas, bares y otros locales comerciales que están funcionando de manera irregular, por carecer de licencias de funcionamiento, infringir las normas de seguridad o provocar ruidos molestos”, señalaron.

Precisaron que en la última sesión de concejo, la subgerente de Fiscalización, Pamela Mera, dijo que su despacho derivó 74 expedientes al Sistema de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh) para la clausura de locales, por funcionar sin autorización e incumplir sanciones.

Por ello, solicitaron a la alcaldesa que convoque a una sesión extraordinaria, a fin de que el ejecutor coactivo del SATCh, Segundo Huamanchumo, y otros funcionarios expongan por qué aún no ejecutan las medidas.

“Es lamentable que la alcaldesa no tome las decisiones necesarias para enfrentar el problema con firmeza y dentro del marco legal”, dijo el regidor Carlos Gonzales.

Cabe precisar que 9 de 74 expedientes, están para denuncia por desobediencia a l autoridad.