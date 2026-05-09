Chiclayo vivió hoy, viernes 8 de mayo de 2026, una jornada de fervor religioso en el Parque Principal de la ciudad, en el marco de la conmemoración del primer año de pontificado del Papa León XIV. La actividad congregó a cientos de fieles, hermandades y familias en un ambiente de profunda devoción.

Fervor religioso

Doce hermandades de distintas localidades de Lambayeque participaron de la celebración, trasladando sus principales imágenes religiosas, entre ellas el Divino Niño Milagroso de Ciudad Eten, Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, la Cruz de Chalpón de Olmos, San Martín de Tours de Reque, así como el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, la Virgen de la Buena Muerte de Lambayeque y las imágenes de San Pedro y San Pablo de Pacora.

La jornada incluyó expresiones culturales, actos litúrgicos y una misa central programada a las 7 de la noche, que reunió a autoridades locales, regionales y fieles en el corazón de la ciudad.

Como parte de las actividades, se realizó además el izamiento de la bandera del Escudo del Papa León XIV en el parque principal, ceremonia en la que participaron autoridades municipales, regionales y eclesiásticas, quienes rindieron homenaje al Santo Padre, destacando su mensaje de paz, fraternidad y esperanza.

El evento convirtió al centro de Chiclayo en un punto de encuentro de fe y tradición, reafirmando la identidad religiosa de la región en una fecha de especial significado para la comunidad católica.