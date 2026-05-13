El Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) sancionó a la empresa Boxes Car Taller Automotriz SAC, cuyo gerente general es el electo diputado por Lambayeque, Marvin Palma Mendoza.

Según los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el excongresista figura como gerente de la referida compañía desde julio de 2021.

El 16 de marzo de 2026, el TCP emitió la resolución N.° 2503 en la cual se detalla que Boxes Car obtuvo la buena pro en un proceso convocado por la central de compras públicas Perú Compras.

Caso en cuestión

Vale decir que fue seleccionada para abastecer accesorios domésticos de plástico, metal y otros bienes, debiendo para ello presentar una garantía de fiel cumplimiento, la cual ascendía a tan solo 500 soles.

Sin embargo, la empresa cuyo gerente general es Marvin Palma se rehusó a presentar dicha garantía, impidiendo la formalización del contrato.

​El tribunal señala que, a pesar de estar debidamente notificado, el adjudicatario (la empresa de Palma) no se apersonó ni presentó descargos durante el procedimiento administrativo sancionador.

​Esta actitud fue calificada por el tribunal como una falta de diligencia, ya que no se aportó ninguna justificación para el incumplimiento de sus obligaciones. Por tal motivo, el TCP resolvió sancionar a la empresa Boxes Car con una multa de 1,500 soles.

Esta sanción fue dada a conocer por el especialista en contrataciones con el Estado, Jorge Chávez Pita, a través de su programa Contrata Bien, donde cuestionó si la multa ha sido pagada, teniendo en cuenta que la empresa ni siquiera cumplió con el depósito de 500 soles de garantía.

Además, expresó su preocupación sobre la ética de Palma, pues a pesar de ser un diputado elegido por el pueblo, eludiría sus responsabilidades legales.

Datos

Cabe indicar que el 16 de marzo emitió el TCP la resolución, poco antes de las elecciones del 12 de abril donde Palma resultó electo.

Palma es el más votado en la región Lambayeque. Se impuso con 24,570 votos con el partido fujimorista Fuerza Popular.