Un niño de 4 años de edad perdió la vida al sufrir un accidente doméstico, cuando jugaba dentro de su vivienda, ubicada en el sector El Pescador del distrito de San José, en la región Lambayeque.

Los parientes del menor de iniciales J.E.F.T., al verlo inconsciente en el suelo, lo trasladaron de inmediato al centro de salud de la localidad con la esperanza de que no sea nada grave.

Sin embargo, al examinar al infante, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales, por lo que no pudieron hacer nada para salvarlo.

Suceso

Al tener conocimiento del deceso de un niño en el establecimiento de salud, efectivos policiales de la comisaría de San José acudieron al lugar para iniciar las diligencias respectivas.

Allí, el personal de salud informó que el menor llegó con un severo traumatismo en la cabeza, lesión que le habría provocado la muerte. Además, precisaron que, tal como indicaron los familiares, el niño se cayó de las escaleras de su domicilio cuando jugaba con su hermanita.

El fatal accidente ocurrió cuando la madre se encontraba ocupada, realizando labores domésticas dentro de la casa, mientras que el padre se encontraba fuera de casa trabajando.

Cuando el personal de salud confirmó la fatal noticia, los familiares protagonizaron conmovedoras escenas de dolor en el exterior del centro de salud.