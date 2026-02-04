La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) programó para el 26 de febrero de 2026 el remate de la marca “Cinestar Multicines”, como parte de un proceso de cobranza coactiva contra la empresa Top Rank Publicidad S.A.C., debido a deudas tributarias impagas.

La subasta se llevará a cabo a las 11:18 horas en la Sala de Usos Múltiples de la sede Arenales de la Sunat, ubicada en el Cercado de Lima.

De acuerdo con la convocatoria, la marca tiene un valor de tasación de S/ 1,316,837.64 y un precio base de S/ 877,891.76.

El remate se realizará bajo el sistema de sobre cerrado y en la modalidad de arras, lo que obliga al adjudicatario a entregar el 30 % del monto tras el acto, mientras que el saldo deberá ser cancelado al cuarto día hábil posterior.

La entidad precisó que los bienes se rematan en el estado en que se encuentren, sin lugar a reclamos posteriores, y habilitó canales de contacto para absolver consultas de los interesados.