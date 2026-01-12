Hasta el momento hay 31 organizaciones políticas que presentarán candidatos a diputados en representación de Lambayeque en las Elecciones Generales 2026, según lo que muestra la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las diferentes candidaturas han sido registradas por Alianza para el Progreso (APP), Partido Político Perú Primero, Podemos Perú, Juntos por el Perú (JP), Fuerza Popular (FP), Avanza País, Partido Aprista Peruano (PAP), Somos Perú, Renovación Popular, Partido Frente de la Esperanza y Perú Libre.

Lo que llama la atención es que algunas listas son encabezadas por personajes que han registrado denuncias o procesos judiciales en años recientes.

Historial

En la lista destaca Alexander Rodríguez Alvarado, quien encabeza la lista de APP en Lambayeque. En 2023 recibió una sentencia con pena suspendida en su ejecución por el delito de colusión en agravio del municipio de Mochumí, y en junio del 2020 fue intervenido por incumplir las restricciones de aislamiento social por la Covid-19.

El excongresista Marvin Palma Mendoza busca volver al Parlamento, ahora en condición de diputado. Postulará una vez más con Fuerza Popular, pero en el 2019 fue denunciado por la Fiscalía de la Nación, debido a presuntos nexos con la red delictiva ‘Los Temerarios del Crimen’. Ese caso salió a la luz cuando Palma ocupaba una curul en la bancada fujimorista.

Clemente Flores Vílchez también fue parlamentario en el periodo 2016-2019 y espera retornar de la mano de Perú Primero, el partido de los hermanos Martín y Mario Vizcarra. Vílchez, al igual que su excolega Palma, fue denunciado por la Fiscalía de la Nación. Los testimonios de la investigación a ‘Los Temerarios del Crimen’ advirtieron de una presunta participación en cohecho pasivo y tráfico de influencias.

En la otra orilla está el empresario José Luis Salazar Mejía (Avanza País), que registra una condena por falsificación de documentos, y fue llevado a juicio como presunto autor intelectual en el asesinato de su sobrino, Roberto Salazar Meléndez. Este terrible hecho se produjo en abril del 2012.

Por el lado de Somos Perú, la lista de diputados es liderada por Gustavo Espinoza Soto, quien en 2024 fue sentenciado por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, pero en apelación fue absuelto. Además, es recordado por haber sido retirado del Congreso en el año 2009. Por aquel entonces integraba la bancada de Perú Posible.

Junto a Espinoza postularán Miguel Pérez Valdiviezo, gerente regional de Agricultura, que en agosto del 2024 y mayo del 205 fue detenido por conducir en estado de ebriedad. Siguen Carmen Carhuallanqui Heredia (exregidora en el periodo del exalcalde Roberto Torres) y Sujey Carmona Cruz (hermana del alcalde Polanski Carmona).

Otro aspirante a llegar al Congreso con Fuerza Popular es Javier Castro Cruz. Tras su paso como alcalde de José Leonardo Ortiz, fue llevado a juicio por colusión y peculado. Asimismo, registra un proceso por difamación agravada del año 2023.

Los demás partidos que presentaron candidatos por Lambayeque son: Ahora Nación, Alianza Venceremos, Fe en el Perú, Frente Popular Agrícola (FIA), Fuerza y Libertad, Libertad Popular, Partido Cívico Obras, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Verde, Partido Político Perú Federal, Partido Morado, Partido País para Todos, Partido Patriótico del Perú, Partido Cooperación Popular, Partido Político Integridad Democrática, Partido Político Perú Acción, Partido Político PRIN, Perú Moderno, Un Camino Diferente y Unidad Nacional.

Dato

Las denuncias por presunta corrupción de Palma y Vílchez fueron archivadas por el Congreso de la República.

Nakano dejará el Proyecto Olmos

Ranjiro Nakano informó que renunciará a su cargo como presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). Al parecer se sumará al equipo de campaña electoral de Somos Perú en la región.

Nakano tiene pendiente un juicio por el caso ‘Festival del Oso Panda’. Ha sido cuestionado por vulnerar el principio de neutralidad.