Olmos, José Leonardo Ortiz y Reque fueron escenario de una serie de accidentes que dejaron tres personas fallecidas y varias heridas durante las últimas 24 horas. La seguridad vial vuelve a ponerse en debate en la región. Lambayeque.

Colisión en Olmos

El viernes 9 de enero, cerca de las 8:30 p. m., cuando un mototaxi circulaba sin luces por la carretera a la altura del almacén de una empresa de gaseosas, en dirección a la ciudad del distrito Olmos. Sin advertirlo, impactó contra dos motocicletas que regresaban de un encuentro deportivo.

Mirtha Elena Flores Huamán, de 30 años, viajaba como copiloto y murió después del impacto pese a ser llevada a un centro de salud. Sus acompañantes, Estefany Mayanga Monja (27) y Tatiana Cruz (25), fueron trasladadas al Hospital Regional Lambayeque (HRL). Estefany permanece en la UCI, mientras sus familiares solicitan apoyo económico para la compra de medicamentos.

Choque mortal

Pocas horas después, alrededor de las 4:30 a. m. del sábado 10, un joven motociclista protagonizó otro accidente fatal. Juan Jairo López Adrianzén (25) conducía su motocicleta tipo cross por la avenida Chiclayo cuando chocó frontalmente contra un camión de placa M3J-702.

Tras el impacto, López Adrianzen fue llevado de inmediato al Hospital Regional Lambayeque, donde se confirmó su muerte. Preliminarmente, la Policía sostiene que los jóvenes regresaban de una reunión social y se dirigían a sus domicilios.

Sus acompañantes, Cielo Brisset Díaz Castro (21) y Esmeralda Thalia Vilcanango Valle (20), se encuentran gravemente heridas en la UCI.

Juan Jairo era un joven conocido en el ambiente deportivo local, que había defendido los colores de equipos como La Joya, Pirata FC, Espartanos y Entre Toros. Su partida deja un vacío entre sus amigos y compañeros de equipo.

Embestida

Ayer mismo , a las 11:20 a. m., un mototaxi conducido por Oswaldo Neptalí Guerrero Chumacero (65) protagonizó otro accidente fatal en el kilómetro 767+800 de la Panamericana Norte, a la altura de la urbanización Valle Reque.

Según el informe policial, el mototaxi circulaba de Norte a Sur y, al intentar ingresar a la urbanización Valle Reque por el lado izquierdo de la vía, fue embestido por un vehículo mayor que se desplazaba en sentido contrario, de sur a norte. Guerrero Chumacero fue trasladado por la tripulación de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional al centro de salud de Reque, donde recibió primeros auxilios, pero falleció.

Con apoyo de un camión grúa, ambos vehículos y el conductor de la unidad mayor fueron llevados a la comisaría PNP de Reque. El conductor del vehículo mayor, identificado como Walter Salazar Fuentes (71), quedó detenido por presunto homicidio culposo.