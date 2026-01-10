Un fatal accidente de tránsito se registró la madrugada de este sábado 10 de enero en el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), en Chiclayo, dejando como saldo un joven fallecido y dos mujeres gravemente heridas.

Lamentable suceso

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:00 a. m. en la avenida Chiclayo, a pocos metros de la intersección con la calle Roma, cuando una motocicleta tipo cross impactó frontalmente contra un camión de placa M3J-702, por causas que aún son materia de investigación.

Producto del violento choque, el conductor del vehículo menor, Juan Jairo López Adrianzen (25), fue auxiliado por agentes de la Policía Nacional y trasladado de emergencia al Hospital Regional Lambayeque, donde se confirmó su deceso horas después.

En tanto, las acompañantes del motociclista, identificadas como Cielo Brisset Díaz Castro (21) y Esmeralda Thalia Vilcanango Valle (20), resultaron con heridas de gravedad y permanecen internadas bajo pronóstico reservado.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades conforme a ley.