Un presunto extorsionador que exigía S/100,000 a su víctima para no asesinarlo, fue capturado mediante un minucioso operativo de la Policía de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Se trata de Paúl Jeanpiere Saldaña Farro, de 27 años de edad, quien ayer en horas de la mañana cayó en el frontis del colegio Juan Aurich del centro poblado Batangrande del distrito ferreñafano de Pítipo cuando cobraba parte de un cupo de extorsión.

Delito investigado

De acuerdo a la información policial, esta medida se ejecutó luego que, hasta el área Antiextorsiones de la mencionada sede policial se hizo presente el ingeniero mecánico eléctrico J.D.C.R., quien denunció que delincuentes a través de mensajes de texto a su aplicativo whatsapp, le pedían pagar S/100,000 a cambio de no atentar contra su vida y bienes patrimoniales.

Incluso el 3 de enero del presente año, realizaron varios disparos contra la fachada de su inmueble en Batangrande causando temor entre sus seres queridos y vecinos.

Es así que ante esta denuncia, los detectives iniciaron las respectivas diligencias en la cual se hicieron pasar por el agraviado. Luego de conversar con él o los maleantes por fin pactaron entregar el dinero solicitado.

Desde la otra línea incriminada, un facineroso envió la dirección para poder recoger los billetes. Estos fueron fotocopiados y así los investigadores se trasladaron hasta el lugar donde finalmente se hizo presente Saldaña Farro y recibió del denunciante una bolsa con el dinero.

A los pocos segundos aparecieron los efectivos PNP Antiextorsiones quienes estaban camuflados en diferentes sitios y se abalanzaron a detenerlo. Le incautaron la bolsa con S/160 fotocopiados, así como un equipo móvil.

Posteriormente condujeron al acusados hasta la Divincri, para continuar con las respectivas diligencias y así determinar e identificar al resto de delincuentes que integrar la organización criminal.