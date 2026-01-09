El primer parricidio y, a su vez, el cuarto asesinato del 2026 se registró en la región Lambayeque, pues esta vez, un individuo acabó con la vida de su propia abuela.

Este lamentable suceso ocurrió el último martes a las 11 de la mañana, cuando Paula Reyes de Rivera, de 83 años de edad, se encontraba en su domicilio ubicado en la quinta etapa de la urbanización Sol de Pomalca bloque E-2 manzana J, lote 14 del distrito pomalqueño.

Crimen

De acuerdo a la información policial, hasta el inmueble se hizo presente Juan David Félix Chang Rivera (18), quien al parecer estaba bajo los efectos de las drogas y empezó a discutir fuertemente con su abuela. Posteriormente tomó un cuchillo de cocina y le incrustó en la parte del abdomen dejando gravemente herida a Paula Reyes.

Sandra Francisca Rivera Reyes, al escuchar los gritos desesperados de su madre, de inmediato pidió el apoyo a la comisaría de la localidad, cuyos agentes rápidamente se trasladaron hasta el lugar donde encontraron a la octogenaria ensangrentada.

Los uniformados al notar que aún tenía signos vitales la condujeron hasta el servicio de emergencia del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, donde desafortunadamente el médico de turno solo certificó su deceso.

Investigación en curso

El caso fue informado a un representante del Ministerio Público, para que se realice las respectivas diligencias del levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue.

Asimismo, los efectivos PNP ejecutaron un operativo que culminó con la captura de Chang Rivera, quien además tenía el arma blanca con el cual cometió el crimen.

El muchacho fue trasladado hasta la delegación, donde es investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de parricidio.

Se tuvo conocimiento que podría ser procesado en la Unidad de Flagrancia Delictiva.