En Lambayeque, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo ha emitido más de 20 órdenes de ubicación y captura en contra de ciudadanos procesados en el ámbito penal, debido a que no asisten a sus audiencias judiciales o no se hacen presentes para cumplir sus condenas de cárcel.

Los prófugos fueron denunciados ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en agravio de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de los municipios de Chiclayo, Kañaris, San Ignacio y Cutervo.

Problema

Ahí están los exfuncionarios del municipio de Chiclayo, Fernando Fernández Bravo (peculado), Tereza Yolanda Benavides Campos (colusión), Mercedes Janina Ramos Suyón (colusión) y José Manuel Yarlequé Cabrera (negociación incompatible). Los cuatro registran sentencias y acusaciones en trámite que se derivan de la desarticulación de la red ‘Los Limpios de la Corrupción’.

Entre los que se desconoce su paradero, figuran: el exalcalde de Kañaris, José Arturo Hurtado Julca, y los exfuncionarios Wuilmer Camizán Montenegro, Heber Alexander Flores Segura, Marcial Martin Mocarro Aguilar y Adolfo Edgardo Risco Távara. Ellos fueron acusados por colusión.

Otros que aún no rinden cuentas a la justicia son: Manuel Antonio Orozco Córdova, Gregoria Ruiz Cercado, Rafael Bernedo Roca, Franklin Cabrera Carranza, Juan Ballena Guevara, César Núñez Quispe y Luis Eduardo Morales Acosta. Fueron sentenciados por cohecho pasivo propio en agravio de la Policía Nacional en el conocido caso ’Clan Cay Cay’.

El oficial PNP Luis Miguel Salcedo Usquiano lleva más de un año no habido y está denunciado por el cobro de coimas a transportistas del servicio público de la Capital de la Amistad; mientras que el expolicía Juan Poma Tocto registra una condena por cohecho, pero tiene casi diez años evadiendo la prisión.

Un segundo grupo está integrado por la expareja del exalcalde Roberto Torres, Norma Katiuskha del Castillo Muro, quien fue procesada por colusión simple. Asimismo, César Santiago de los Ríos Pérez (peculado), Sandro Chachapoyas Pérez (cohecho activo), José Agustín Chanamé Bernal (cohecho pasivo propio), Antonio Francisco Nicodemo Fiestas, empresario procesado por el delito de colusión agravada por una obra de la Municipalidad San Luis de Lucma (Cutervo).

Arquímedes Chinchay Pacheco, implicado en colusión simple en agravio del municipio San Luis de Lucma, Jorge Anselmo Saavedra Ríos (peculado), Lenin Ulises Barboza Camizán, investigado por peculado en agravio de la Municipalidad Distrital de Chirinos (San Ignacio).

En las distintas resoluciones, el juez del Décimo Juzgado de Investigación, Reynaldo Leonardo Carrillo, señaló que las órdenes de captura deberán ser renovadas cada seis meses en la medida de que los denunciados sigan en la clandestinidad.

Dato

En 2025, la Defensoría del Pueblo indicó que los municipios son las entidades con más denuncias por corrupción