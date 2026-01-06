Un pésimo inicio de Año Nuevo tuvo un mototaxista, pues la noche del 01 de enero, chocó frontalmente contra una camioneta de la Policía Nacional, en la región Lambayeque.

El hecho ocurrió en la jurisdicción del distrito de Lagunas Mocupe, donde un patrullero policial se encontraba estacionado al borde de la carretera.

Detalles de choque

Al parecer, el chofer de la mototaxi se encontraba en estado de ebriedad, pues no pudo esquivar completamente el patrullero, a pesar que este tenía todas sus luces encendidas.

El choque tomó por sorpresa a los agentes, quienes habían bajado de la unidad por un momento y se encontraban cerca del lugar del accidente.

Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad, aunque los daños materiales en la unidad policial fueron evidentes. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.

Cámaras de seguridad de un establecimiento cercano captó el momento en que la mototaxi, conducida a excesiva velocidad, chocó contra la parte posterior del patrullero.

El video fue compartido en las redes sociales, donde la mayoría de cibernautas coincidió al afirmar que el mototaxista es responsable.

Sin embargo, otros ciudadanos opinaron lo contrario. “En el reglamento de tránsito dice claramente que un vehículo estacionado debe estar fuera de la línea blanca; en este caso, el patrullero tiene medio carro en la vía, es 100% culpa del patrullero. Imponen leyes y no las cumplen”, dijo Dante L. Cáceres.

Vandalismo

Por otro lado, un grupo de adolescentes fue captado por cámaras de seguridad, cuando arrojan pirotécnicos al segundo piso de una vivienda, en la urbanización Remigio Silva. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 01 de enero, afectando una casa, en la cuadra 04 de la calle Echenique, cerca del Mercado del Pueblo.