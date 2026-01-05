Los regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Jorge Arévalo Chilón y Orlando Puell Varas, advirtieron sobre deficiencias en el sistema de fiscalización municipal frente a locales nocturnos que operan como discotecas pese a acumular sanciones y denuncias vecinales por ruidos molestos y alteración del orden público.

Limitación

En diálogo con Correo, Arévalo Chilón señaló que varios establecimientos continúan funcionando aún cuando se encuentran en proceso de revocatoria de licencias, particularmente en zonas residenciales como Villarreal, Santa Victoria, la prolongación Bolognesi y los alrededores de la plaza Elías Aguirre. Según indicó, los reclamos ciudadanos son recurrentes y no se traducen en cierres efectivos ni en medidas correctivas visibles.

Arévalo Chilón cuestionó además la falta de articulación entre áreas clave como Fiscalización, Licencias, Defensa Civil, Desarrollo Urbano, Serenazgo y Ejecución Coactiva, lo que, a su juicio, estaría provocando que los expedientes sancionadores se queden entrampados sin resultados visibles.

“Se envían informes y documentos, pero los locales siguen funcionando”, afirmó, al tiempo de señalar una aparente contradicción en la normativa municipal sobre los límites de decibeles permitidos.

En ese contexto, Arévalo Chilón afirmó que la fiscalización debe traducirse en resultados concretos. “

“No basta con intervenir o imponer multas si estas no se ejecutan. La gente sigue sin poder descansar y los locales continúan abiertos como si nada ocurriera”, declaró.

En la misma línea, el regidor Orlando Puell Varas informó que ha solicitado información detallada sobre las sanciones impuestas a los locales que funcionan como discotecas, así como el estado de dichos procedimientos. El pedido incluye verificar si las multas han sido remitidas al área de Ejecución Coactiva del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh) para su cobro y, de corresponder, para disponer el cierre definitivo de los establecimientos reincidentes.

Puell Varas precisó que el objetivo es identificar qué locales acumulan varias sanciones y cuáles ya deberían haber sido cerrados por incumplimientos reiterados. Remarcó que la ejecución coactiva no solo debe limitarse al cobro de multas, sino también a garantizar el cumplimiento de las disposiciones municipales.

Reclamo

Las declaraciones de ambos regidores coinciden con el malestar expresado por vecinos de la prolongación Bolognesi, quienes denuncian el bullicio constante de locales de diversiones como Salme y Villa Príncipe.

Un residente del sector, que prefirió mantener su nombre en reserva, señaló que “los fines de semana la música empieza en la noche y se prolonga hasta la madrugada.

Otro vecino dijo que las quejas son reiteradas por la aglomeración de personas.