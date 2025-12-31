Con 8 votos a favor y 7 en contra, el Concejo Provincial de Chiclayo aprobó la noche del martes 30 de diciembre la ordenanza que establece un incremento de los arbitrios municipales para el ejercicio fiscal 2026. La medida contempla ajustes en los tributos de limpieza pública, parques y jardines, y serenazgo.

La votación se dio tras un intenso debate entre los concejales, quienes analizaron los impactos que este aumento podría generar en los contribuyentes de la ciudad. La decisión fue adoptada por mayoría, evidenciando la división de opiniones dentro del cuerpo edil.

El contexto

La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) necesita recaudar S/ 52 millones 356 mil 145.96 para cubrir los costos de servicios esenciales como barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo durante el ejercicio fiscal 2026. Este monto total representa un incremento de S/ 3 millones 744 mil 655.61 en comparación con el periodo 2025.

Así lo detalla el informe legal N°001329-2025, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, que sustenta el reajuste de los arbitrios municipales que serán facturados a los contribuyentes el próximo año.

El informe fue debatido este martes 30 de diciembre en una sesión del Concejo Municipal, y tras la votación, se espera que la alcaldesa Janet Cubas Carranza y los regidores publiquen una ordenanza que regule este nuevo régimen tributario.

Las implicancias del aumento

Autoridades municipales señalaron que el incremento busca cubrir los costos operativos de los servicios esenciales y mejorar la calidad de los mismos, especialmente en zonas donde la limpieza y seguridad requieren mayor atención.

Sin embargo, algunos regidores manifestaron su preocupación por la carga económica que esta medida podría representar para los vecinos, especialmente en sectores de menores recursos, y solicitaron que se implemente un plan de supervisión para garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente.