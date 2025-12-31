La tarde de este martes 30 de diciembre, el Concejo de Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) ratificó la Ordenanza N.° 00002-2025-MDJLO/A, que aprueba el incremento de los arbitrios en el distrito de José Leonardo Ortiz para el ejercicio fiscal 2026. La decisión fue respaldada con 13 votos a favor y dos en contra durante la sesión extraordinaria.

Situación legal

El aumento ya había sido aprobado por unanimidad por el Concejo Distrital de José Leonardo Ortiz en su vigésima cuarta sesión ordinaria. La propuesta presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió el respaldo de los diez regidores del distrito: Maryori Vallejos Sánchez, Elvia García Sánchez, Arlan Coronel Toro, Robert Hoyos Samamé, Milanca Santa Cruz Aguirre, Heli Mego Aurich, Ida Sánchez Bonilla, Juan Cieza Carrasco, Kelita Díaz Lobato, Erika Sánchez Fernández y Jorge Moreno Quispe.

Según el informe técnico de la gestión municipal, el costo total del servicio para 2026 será de S/15 millones 805 mil 164.37, un incremento de 21.93% respecto a los S/12 millones 962 mil 223.46 de 2025. La distribución de los gastos será la siguiente: recolección de residuos sólidos (S/7 millones 943 mil 757.98), barrido de calles (S/1 millón 303 mil 199.82), cuidado de parques y jardines (S/2 millones 124 mil 022.70) y Serenazgo (S/4 millones 434 mil 183.87).

El Concejo de Chiclayo aclaró que su rol se limita a ratificar la ordenanza aprobada por el distrito, respetando la autonomía de José Leonardo Ortiz y asegurando la correcta aplicación del régimen tributario para el próximo año fiscal.

En La Victoria

En la misma sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Chiclayo ratificó la Ordenanza N.° 015-2025-MDLV/A, que establece los arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y Serenazgo en el distrito de La Victoria para 2026. La votación final fue de 13 a favor y dos en contra.