En la provincia de Chiclayo, el Concejo Municipal del distrito de José Leonardo Ortiz (JLO) aprobó por unanimidad el incremento de los arbitrios para el año 2026.

Este resultado se dio el último jueves, pasado el mediodía, durante la vigésima cuarta sesión ordinaria, que fue convocada para aprobar un proyecto de ordenanza sobre dicha materia.

Al momento de la votación, la propuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió el respaldo de los diez regidores. Se trata de Maryori Vallejos Sánchez, Elvia García Sánchez, Arlan Coronel Toro, Robert Hoyos Samamé, Milanca Santa Cruz Aguirre, Heli Mego Aurich, Ida Sánchez Bonilla, Juan Cieza Carrasco, Kelita Díaz Lobato, Erika Sánchez Fernández y Jorge Moreno Quispe.

Cambios en los arbitrios

Para el presente año el costo del servicio municipal en JLO asciende a S/12 millones 962 mil 223.46, pero el informe técnico de la actual gestión señaló que para el 2026 se necesitarán S/15 millones 805 mil 164.37, lo que significa un aumento del 21.93%. Con esta variación, los gastos de diferentes servicios en 2026 quedarán de la siguiente manera: recolección de residuos sólidos (S/7 millones 943 mil 757.98), barrido de calles (S/1 millón 303 mil 199.82), cuidado de parques y jardines (S/2 millones 124 mil 022.70) y Serenazgo (S/4 millones 434 mil 183.87).

El incremento más considerable, a nivel porcentual, se da en Parques y Jardines con un 56.69% y le sigue Serenazgo con el 27.17%. Si bien el distrito necesita mucha atención, también es innegable que los últimos gobiernos no han cumplido eficazmente con la limpieza y la creación de áreas verdes. Además, en sectores de JLO se registran robos y hurtos casi a diario, para pesar de los vecinos.

Juan Guevara Cieza, del Comité de Defensa de José Leonardo Ortiz, indicó que el incremento es un error que perjudicará a decenas de familias. “El distrito no ha mejorado y eso restringe el desarrollo económico. El municipio tiene obras que aún no termina. Hay pistas y veredas en mal estado, así como parques abandonados”, detalló.

Asunto pendiente con el JNE

A raíz del oficio que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) envió a la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, para que esa instancia evalúe si procede denunciar al concejo por omisión, pues han sesionado sobre el pedido de vacancia del alcalde Elber Requejo, la Secretaría General de Alcaldía informó que, hasta el momento, no han sido notificados con el expediente N° JNE 2025005171.

Por ello, descartaron que vaya a prosperar alguna denuncia fiscal en este momento. En los próximos días solicitarán al Jurado una corrección en el envío. Requejo comentó que a su casilla electrónica no llegó ningún documento sobre el asunto.