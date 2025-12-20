Una mujer denunció que su expareja pretendió acabar con su vida a golpes en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Los agentes de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (UTSEVI) detuvieron a Aldo José Gálvez Cabrejos, de 39 años de edad, tras ser acusado del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de intento de feminicidio.

La denuncia

De acuerdo al acta policial, Y. E. Q. Ch. (33), fue ingresada al servicio de emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, por presentar lesiones de consideración en la cabeza y cuerpo, indicando en un primer momento que se había accidentado.

Sin embargo, luego contó a su madre y padrastro que había mentido, puesto que el padre de su hijo quiso asesinarla.

Relato de los hechos

Narró que al momento de estar en el centro comercial “Real Plaza” recibió una llamada de su expareja, quien le pidió recoger a su hijo de 3 años. Dijo que al llegar al lugar su niño no quiso irse con él.

Es así que los dos subieron a la mototaxi, conducida a toda velocidad por el hombre. Al estar en Pomalca, le pidió bajarse para regresar a Chiclayo, pero el sujeto hizo caso omiso.

Luego, al llegar al centro poblado Saltúr, detuvo la marcha del vehículo motorizado para supuestamente conversar. La fémina indicó que allí el mototaxista sacó un martillo de su mochila y la golpeó en la frente provocando bastante sangrado, luego le asestó otros golpes en la cabeza y brazo causándoles aberturas.

Le rogó que no la mate y la lleve a un hospital donde diría que se cayó. Es en el nosocomio donde atraparon a Gálvez Cabrejos.

Al cierre de la presente edición, el juzgado le otorgó libertad al no haber elementos suficientes de convicción.