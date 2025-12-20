Un grupo de ingenieros y arquitectos que viene laborando en la construcción del Hospital de Ferreñafe, amenazó con iniciar una huelga, debido a que no les pagan puntualmente sus remuneraciones, en la región Lambayeque.

Mediante una carta dirigida a la Constructora e Inmobiliaria Sagitario y Asociados SAC, de fecha 12 de diciembre de 2025, los trabajadores comunicaron su medida de lucha si persiste el atraso en el pago de sus salarios.

Reclamos de los trabajadores

“De acuerdo con lo estipulado en nuestros contratos, las remuneraciones deben ser abonadas al término de cada mes; no obstante, a la fecha, 12 de diciembre de 2025, se mantiene impago el 60 % de la remuneración del mes de octubre, así como el 100% del salario del mes de noviembre”, revelaron.

Asimismo, sostienen que su trabajo en la obra puede ser verificado mediante el registro de asistencia, correos electrónicos, informes técnicos, coordinaciones de obra, entregables y demás documentación formal.

Además, en la carta le recuerdan a su empleador que este mes debe cumplir compromisos contractuales con el Gobierno Regional de Lambayeque, referidos a la entrega de los hospitales de contingencia de Solidaridad y Red Salud, previéndose que el saldo de obra sea culminado en el mes de enero.

Posible paralización

“En ese contexto advertimos que una eventual paralización de labores derivada del incumplimiento salarial, afectará sustancialmente el avance físico y comprometerá el cumplimiento de plazos y metas programadas, siendo ello una consecuencia directa de la falta de pago”, dijeron.

Finalmente, informaron que de “no regularizar parcial o íntegramente las remuneraciones adeudadas, los trabajadores procederemos a la paralización de labores, conforme a ley”, desde este lunes 15 de diciembre.

Al tomar conocimiento de estos reclamos, la consejera regional Sara Bustamante Castillo acudió a la obra, pero encontró a todo el personal laborando con normalidad, pues la empresa cumplió con pagar una parte de la deuda, evitando así el escándalo.