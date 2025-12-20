Un nuevo crimen se registró en la región Lambayeque, pues un agricultor fue asesinado a manos de desconocidos.

Este hecho de sangre se registró ayer en horas de la tarde, cuando Lelis Llamo Huamán (48) fue encontrado sin vida con signos de violencia en la carretera de penetración que conduce al sector El Limón del distrito de Zaña.

Hallazgo del cuerpo

De acuerdo al acta policial, fueron los moradores del caserío La Otra Banda de la mencionada localidad quienes lo hallaron tendido en el suelo y en medio de un charco de sangre. A pocos metros estaba su motocicleta.

En un primer momento creyeron que se trataba de un accidente de tránsito al despistarse en su vehículo motorizado; sin embargo, esa posibilidad quedó descartada, pues su motocicleta estaba estacionada e intacta.

Rápidamente comunicaron a la comisaría de la zona, cuyos agentes al llegar constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales y además tenía orificios de bala en la cabeza, así como en la pierna.

Investigación policial

Los agentes solicitaron la presencia de los detectives del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), así como a un representante de la Fiscalía, para continuar con las diligencias de acuerdo a ley, como el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue, para la necropsia.

Familiares del fallecido también acudieron a la zona e indicaron que el agricultor salió en horas de la madrugada de su vivienda, ubicada en el centro poblado Nueva Esperanza de Zaña, para trabajar en la siembra de espárragos.

“Él salió a las 4:30 de la mañana, y se ha ido a recoger a un trabajador por esta zona, porque él laboraba por la curva sembrando espárragos. Luego me llaman cuando ya estaba muerto. No ha tenido problemas con nadie y por eso pedimos que se haga justicia, que el caso no quede impune”, sostuvo su padre, Pedro Llamo.

Además indicó que deja en la orfandad a cinco hijos, entre ellos menores.

Fuentes de la Policía revelaron que la muerte se debería a una venganza y están tratando de identificar y ubicar a los responsables del homicidio.