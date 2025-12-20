A tan solo una semana de celebrarse las fiestas navideñas, un anciano y un joven encontraron terribles muertes. Uno de ellos en su casa en el distrito de José Leonardo Ortiz y el otro en pleno trabajo, en la región Lambayeque.

Anciano muere tras caer de su casa

El primer lamentable suceso se registró pasado el mediodía de ayer, cuando Marcelino Malca Milián, de 78 años, se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Los Mangos Nº 520 del pueblo joven Villa Hermosa, en el distrito leonardino.

De acuerdo al acta policial, el septuagenario al parecer intentó clavar unos clavos en lo más alto de la pared que conduce hacia el segundo nivel, desde un área que sería el tragaluz. Para ello colocó dos escaleras de palo y guayaquil, una sobre la otra.

Al subir, se habría enredado con sus propios pies perdiendo el equilibrio, lo que provocó que cayera al vacío desde una altura de más de 3 metros, golpeándose violentamente el rostro y muriendo de manera inmediata.

Minutos después, sus familiares se percataron de que estaba inconsciente, con parte de su cuerpo enganchado en un palo y un charco de sangre a su alrededor. Creyendo que aún estaba con vida, solicitaron apoyo de los agentes de la Sub Unidad de Búsqueda y Rescate de la Unidad de Emergencia (Uneme).

Al llegar, los uniformados lo encontraron en posición decúbito genopectoral y constataron que ya no presentaba signos vitales. De inmediato comunicaron el caso a sus pares de la comisaría de Atusparia, así como a un representante del Ministerio Público, para continuar con las diligencias, el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue.

Obrero muere en accidente laboral

La misma suerte corrió un joven obrero de construcción civil, quien falleció de manera similar.

Se trata de Luis Alberto Lumbre Ángeles (33), quien en horas de la tarde, al subir un balde con concreto a una construcción en Ciudad Eten, cayó desde el tercer piso quedando gravemente herido.

Sus compañeros de labores reaccionaron de inmediato, tratando de darle primeros auxilios y trasladándolo a la clínica Juan Pablo. Sin embargo, el joven no resistió y el médico de turno certificó su deceso.

Se supo que Luis Alberto deja dos hijos huérfanos.