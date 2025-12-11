El Consorcio Ejecutor Bolívar, encargado de la obra “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Av. Simón Bolívar y la calle Ferreñafe”, valorizada en S/ 6 millones 394 mil, habría incluido información no auténtica en su propuesta técnica. La alerta ya fue derivada al Ministerio Público y a la Contraloría General.

Presunta documentación falsa

Según registros del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), el 24 de noviembre se notificó la observación que señala la presunta presentación de documentos falsos por parte del consorcio integrado por Santa María Contratistas y Alika & JS Constructores. Pese a ello, la obra continúa en ejecución y ya cuenta con valorizaciones aprobadas.

El alcalde Requejo explicó que la irregularidad fue detectada mediante control posterior.“En ese control se ha detectado documentación falsa. Ya se denunció a la Fiscalía y se informó al órgano de control. La ley no permite verificar esto durante el proceso; es un tema ocasionado por el consorcio”, sostuvo.

Agregó que será la empresa la que deberá adoptar medidas correctivas.“El consorcio tendrá que cambiar al personal que ha falsificado documentos y subsanar la observación. Podemos rescindir el contrato, pero debemos evaluar el costo-beneficio: si la empresa está trabajando bien y tiene capacidad para continuar”, indicó.

Correo buscó la versión del consorcio, pero la persona que atendió la llamada dijo que “no podía brindar información” y luego cortó la comunicación.

Problemas operativos y malestar vecinal

A esta irregularidad administrativa se suma un problema operativo que afecta directamente a los residentes. En las calles 1 y 2 de la calle Ferreñafe persiste el afloramiento de aguas servidas, pese a los trabajos en curso.

Ayer, Correo comprobó que personal de la empresa evacuaba desagüe de manera manual tras una supervisión del alcalde. Sin embargo, los vecinos aseguran que el problema se arrastra desde hace semanas.

Luis Mestanza, dueño de un taller mecánico en la zona, afirmó que sus ingresos han disminuido debido a los constantes brotes de aguas residuales frente a su local. Este medio ya había advertido esta situación a fines de octubre de 2025.

El burgomaestre aseguró que la municipalidad ejecuta un plan para superar las averías y que el proyecto continuará en marcha.