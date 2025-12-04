La Contraloría confirmó que existen “situaciones adversas” en la obra de pavimentación que se ejecuta en la urbanización San Carlos del distrito de José Leonardo Ortiz.

Lo que no se atrevió a señalar el Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL), tras una visita técnica, sí lo hizo la Contraloría luego de verificar los trabajos en la zona.

Como se recuerda, un grupo de vecinos solicitó la intervención del CIL debido a que la obra ya presenta “enormes grietas” en los paños de concreto, pese a que ni siquiera ha sido inaugurada.

Incluso, demostraron con videos cómo “maquillaban” las fisuras, cuando pensaban que nadie los vería, a las 5:50 de la mañana.

Sin embargo, el ingeniero Edmundo Guerrero, representante del CIL, señaló que la obra “se encontraba bien encaminada”, motivando la reacción soberbia del alcalde Elber Requejo, quien trató de desmentir con eso a sus detractores.

No obstante, la Contraloría, mediante el Informe de Control Concurrente N° 036 – 2025, confirmó que sí existen irregularidades en la obra, las cuales ya habían sido advertidas por el supervisor y anotadas en el cuaderno de incidencias.

“Se le indica al residente de obra que, realizando el recorrido diario en toda la obra, se ha evidenciado la aparición de fisuras en la losa de vía ubicada en la calle Incanato, cuadra 01. Se le solicita un análisis técnico, explicando la causa y metodología de corrección de dichas fisuras”, consta en el informe.

En respuesta, la contratista aseguró que sí cumplió con las especificaciones técnicas, culpando al clima de lo sucedido.

“Las fisuras corresponden a un proceso de contracción plástica y retracción temprana, asociado a las condiciones ambientales adversas registradas durante el vaciado del 30 de agosto de 2025, causando la rápida evaporación del agua en la superficie del concreto fresco”.

El 18 de noviembre la contratista informó que frente a este problema, había tomado la decisión de demoler las zonas afectadas, a fin de ejecutar la corrección respectiva; sin embargo, incumplió.

“El 27 de noviembre de 2025, la Comisión de Control identificó que, los paños donde se encontraban las fisuras advertidas por la supervisión, no habían sido demolidos, por el contrario, las fisuras habían sido tratadas”, consta en el informe.

Contratista aceptó que debía demoler pero "maquilló" las fisuras

La Contraloría detectó otra irregularidad, también advertida por la empresa supervisora, que no ha sido subsanada por la contratista.

“Se le indica al residente de obra que se debe respetar las especificaciones del expediente técnico en la partida de texturizado, que deben ser cepillos de cerdas de nylon, de manera de generar una textura mediante ranuras en la superficie de losa (…) en los tramos que se ha texturizado demasiado áspero corregir inmediatamente”.

Durante la inspección física realizada el 27 de noviembre, la Contraloría confirmó que el acabado final del pavimento rígido en las calles Incanato (cuadra 1), Huáscar (cuadra 2) y Húsares de Junín (cuadra 2) no se había corregido. “Las ranuras del texturizado deben ser continuas y uniformes a lo largo del ancho de la losa”.

El acabado final también con observaciones.

