Unos 14 presuntos delincuentes cayeron en manos de la Policía Nacional, tras estar inmersos en delitos contra el patrimonio en sus diferentes modalidades de la región Lambayeque.

Detenidos en banco

Cuatro de ellos, identificados como Yeison Smith Fernández Fernández (22), Rider Ruberli Muñoz Chávez (29), Jorge Luis Huamán Palomino (28) y Juan Carlos Santa Cruz Malva (32), sindicados de integrar la banda criminal “Los Regleteros de Amazonas”, fueron capturados a las 9 de la noche del último sábado por agentes de la comisaría de Pomalca.

Según el acta policial, mientras los uniformados realizaban patrullaje preventivo por entidades bancarias de la localidad, se percataron de la actitud sospechosa de unos individuos que merodeaban sigilosamente a las personas que iban a retirar dinero.

Al notar la presencia policial, intentaron fugar, pero fueron alcanzados y enmarrocados. Les encontraron teléfonos celulares, tarjetas de crédito y regletas con sustancias para colocar en cajeros automáticos.

“Ellos hacían marcaje y reglaje a los ciudadanos que iban a retirar dinero, para que las tarjetas se estanquen en los cajeros y así obtener fácilmente las claves secretas y sustraer el dinero”, sostuvo un investigador de Pomalca.

Presunta extorsión

Por otro lado, efectivos de la comisaría de La Victoria detuvieron a Juan Manuel Gallego Martínez (19), Deimer Andrés Molina (43), Jary Damián Bermúdez Ortiz (19) y Stiven Ortiz Bermúdez (29), todos de nacionalidad colombiana, acusados de ser miembros de la red delictiva “Los Financieros de La Victoria”, dedicada a la extorsión mediante préstamos “Gota a Gota”.

Son investigados por exigir dinero que sobrepasa el monto del préstamo, bajo amenazas de muerte o daños a los bienes patrimoniales. Les incautaron dos motocicletas, S/161, 268 tarjetas de propaganda de préstamos fáciles y 30 tarjetas de control, y fueron conducidos a la delegación para las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, la rápida acción de los uniformados de la comisaría del Norte permitió atrapar a Juan Carlos Bustamante Altamirano (40) y José Luis Vargas Baldeón (40), de la banda “Las Cucarachas del Desagüe”, quienes días antes intentaron robar pertenencias a una pareja de ancianos en el pueblo joven Jorge Basadre de Chiclayo, haciéndose pasar por trabajadores de Epsel.

Los facinerosos presentan un amplio historial delictivo por hurto y robo bajo la misma modalidad en Trujillo, Lima, Callao y otras ciudades, incluso tras haber sido detenidos y liberados. Les hallaron marihuana, relojes, alhajas, y diversos bienes, además de cascos, pasamontañas, chalecos y lentes oscuros utilizados para ocultar su identidad y simular ser trabajadores de servicios públicos.

Hurto

Asimismo, personal de la Unidad de Emergencia (Uneme) arrestó a Juan Carlos Llanos Terrones (46) y Daniel Omar Tejada Bravo (29) por hurto agravado. Circulaban en una mototaxi (placa 5907-0K) por la avenida Augusto B. Leguía, llevando un motor de agua valorizado en S/2,500, que minutos antes habían sustraído.

Finalmente, detuvieron en la calle Libertad manzana 1 del distrito José Leonardo Ortiz a Bryan Obed Santa Cruz Calderón (19) y Nixon Manuel Tapia Bernilla (25), por hurto de ganado bajo la modalidad de abigeato, habiéndose apropiado de animales de corral como pavos, chivos y otros.