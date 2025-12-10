Dos hampones se hicieron pasar como obreros de Epsel para entrar a robar a viviendas del pueblo joven Jorge Basadre de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Denuncia contra sujetos

Usando indumentaria que no pertenece a la empresa, los falsos trabajadores engañaron a los propietarios de los inmuebles, logrando sustraer objetos de valor.

“Estos sujetos suelen usar la excusa de revisar las instalaciones de agua o alcantarillado, aduciendo que los desagües están colapsados, para distraer a los residentes y hurtar artefactos”, informó Epsel.

Cámaras de seguridad captaron a los facinerosos, por lo que agentes de la Comisaría del Norte lograron capturarlos. Fueron identificados como Juan Carlos Bustamante Altamirano y José Luis Vargas Baldeón, naturales de Lima.

A ambos se les encontraron bienes robados, como relojes y alhajas.