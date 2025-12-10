Los extorsionadores continúan al acecho en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, aterrorizando a sus víctimas para obligarlas a ceder y pagar cupos.

Esta vez, los hampones detonaron un artefacto explosivo en la vivienda de una joven madre de familia, quien tiene su emprendimiento de venta de parrillas.

Hechos en investigación

Cámaras de seguridad del pequeño restaurante captaron a los delincuentes cuando se estacionan frente al inmueble a bordo de una motocicleta, ayer a la 1:30 de la madrugada.

En las imágenes se aprecia que uno de ellos con capucha y el rostro cubierto, desciende del vehículo, enciende una bomba molotov y la arroja debajo de la puerta del local.

Segundos después hizo explosión, causando daños materiales en el portón metálico, las vigas del techo, la pared de adobe y ventana. El gran estruendo despertó a los miembros de la familia afectada y vecinos.

Tras la difusión del video en redes sociales, la agraviada Blanca Arambulu Herrera salió al frente para pedir a la Policía una exhaustiva investigación, pues no es la primera vez que sufre un atentado.

“Anteriormente, el 2 de setiembre, también sufrí un atentado. Yo tengo mi negocio acá en mi casa, vendo mis parrillas, han venido, han disparado, por eso yo uso este chaleco en mi torax, porque me hirieron de bala. Dejé de vender un tiempo, y ahora apenas vendo mis anticuchos afuera de mi casa, ya no como antes”, dijo.

Precisó que le sorprende el ataque contra su negocio, pues no tiene problemas con nadie y hasta el momento no ha recibido ningún tipo de mensaje extorsivo, ni llamadas intimidantes de extorsionadores.

“Quisiera vivir tranquila con mis hijos, que esta situación se aclare, yo no le hago daño a nadie, no estoy metida en cosas malas. Han puesto el explosivo cerca de la válvula de gas, ha sido una suerte que no haya explotado todo”.