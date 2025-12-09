Cinco exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), implicados en el caso “Los Limpios de la Corrupción” que encabezó el exalcalde Roberto Torres Gonzáles, deberán pagar un total de S/ 75 mil al Estado. Esto se debe a que fueron declarados responsables civiles de irregularidades detectadas en la obra “Construcción de pavimento y veredas en la avenida Cajamarca, tramo entre la avenida Salaverry y avenida Prolongación Bolognesi”. Así lo dispuso el Décimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo, mediante una reciente sentencia.

Resolución

Este fallo afecta a Carlos Mendoza Oliden (exgerente de Infraestructura), Segundo Alcántara Chávez (exjefe de Logística), Fernando Fernández Bravo (exjefe de Tesorería), Elvis Brito Quiñones (exjefe de Presupuesto) y Ernesto Alonso Sánchez Vásquez (exjefe de Estudios y Proyectos).

El juez del caso, Carlos Larios Manay, indica en su resolución que durante el juicio se verificó que los condenados causaron al municipio un perjuicio económico de S/ 43,594, al vulnerar las reglas de la Ley de Contrataciones del Estado y permitir la duplicidad de partidas para el proyecto.

Además, el magistrado menciona el concepto factor de atribución para explicar que la conducta de los procesados se encuadra en negligencia de funciones (culpa). Esto se debe a que continuaron con el trámite de contratación sin considerar las normas vigentes para la convocatoria ni los requerimientos técnicos mínimos de la obra, los cuales no correspondían con el expediente técnico. Lo sucedido evidencia un mal desempeño de los exfuncionarios, generando pérdida de confianza y credibilidad en la administración pública de Chiclayo.

La Procuraduría Anticorrupción, representante del Estado en el juicio, había solicitado una indemnización de S/ 350,139; sin embargo, el juez Larios descartó este requerimiento, al no acreditarse una correlación entre la imputación y el delito de colusión agravada, que era el principal argumento del actor civil.

El juicio inició por una acusación penal, pero el juzgador determinó que las pruebas analizadas no son suficientes para establecer responsabilidad penal, por lo que decretó la absolución de los 15 investigados. Entre ellos figuran César Regalado Rodríguez, Daniel Cubas Cayao, José Mechan Sánchez, Wilson Cubas Vásquez, Sergei Chafloque Montenegro, Raúl Porturas Quijano, Jhon Dandy Vega Sánchez, Dick Reque Zapata y el empresario Julio Otiniano Plasencia. Mendoza, Alcántara, Fernández, Brito y Sánchez también se libraron de recibir penas de cárcel, pese a que la Fiscalía había propuesto 6 a 9 años de prisión.

Dato: La sentencia (resolución N° 36) contiene 354 páginas explicando los fundamentos de este resultado.