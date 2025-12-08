Conforme avanzan los días, la campaña por Navidad y Año Nuevo se intensifica y, con ella, la presencia del comercio informal en los alrededores del mercado Modelo de la ciudad de Chiclayo. Este año, parte de los ambulantes contará con módulos temporales, pero el esfuerzo parece insuficiente.

Situación a portas de Navidad

Los módulos, instalados en un tramo de la calle Arica, podrán albergar a unos 250 vendedores empadronados, priorizando a los de mayor antigüedad. Sin embargo, los propios comerciantes señalaron a la prensa que, sin una vigilancia constante, el control podría perderse rápidamente, pues la temporada navideña atrae a decenas de ambulantes adicionales y el espacio “se quedará chico”.

A ello se suma la falta de orientación municipal sobre medidas de seguridad. Algunos módulos están ubicados frente a las puertas de ingreso y salida del centro de abasto. Una vendedora contó que, cerca de las 10:00 a.m., fue retirada de la esquina próxima a la playa de estacionamiento Arica sin recibir indicación sobre su reubicación.

Los conductores que circulan por la zona también rechazaron la intervención. Según dijeron, los módulos y rejas reducen el área de la pista, lo que agravará el tránsito en horas punta.