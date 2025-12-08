Informales aducen necesidad de trabajo en fiestas de fin de año.
Conforme avanzan los días, la campaña por Navidad y Año Nuevo se intensifica y, con ella, la presencia del comercio informal en los alrededores del mercado Modelo de la ciudad de . Este año, parte de los ambulantes contará con módulos temporales, pero el esfuerzo parece insuficiente.

Situación a portas de Navidad

Los módulos, instalados en un tramo de la calle Arica, podrán albergar a unos 250 vendedores empadronados, priorizando a los de mayor antigüedad. Sin embargo, los propios comerciantes señalaron a la prensa que, sin una vigilancia constante, el control podría perderse rápidamente, pues “se quedará chico”.

A ello se suma la falta de orientación municipal sobre medidas de seguridad. Algunos módulos están ubicados frente a las puertas de ingreso y salida del centro de abasto. Una vendedora contó que, cerca de las 10:00 a.m., fue retirada de la esquina próxima a la playa de estacionamiento Arica sin recibir indicación sobre su reubicación.

Los conductores que circulan por la zona también rechazaron la intervención. Según dijeron, los módulos y rejas reducen el área de la pista, lo que agravará el tránsito en horas punta.

