La Municipalidad de Pimentel difundió en su página oficial de Facebook un video institucional en el que se observa a un fotógrafo realizando sin restricciones una sesión de fotos a alumnos de una promoción escolar del distrito de Incahuasi. La gestión del alcalde Enrique Navarro Cacho estaría intentado superar las criticas en redes sociales.

Sigue la controversia

En las imágenes se aprecia a los estudiantes posando en la playa junto al muelle, acompañados incluso por padres de familia. Según indicó el propio profesional, ese día “los dejaron trabajar libremente”.

La publicación se realizó pocos días después de que se viralizara un video en el que agentes de la Policía Municipal impedían que una pareja de novios realizara su sesión fotográfica en la playa del distrito, con el argumento de que la actividad requería un permiso previo emitido por la comuna.

El incidente ocurrió el fin de semana y generó malestar entre los afectados. En las imágenes grabadas por testigos se observa a una agente municipal acercarse al fotógrafo para informarle sobre la supuesta obligación de gestionar una autorización. “Soy Policía Municipal, yo me encargo de lo que es playa. Usted, como encargado de la sesión de fotos, tiene que sacar su permiso”, sostuvo la trabajadora.

El fotógrafo respondió que desconocía el requisito: “Primera vez que me dicen esto, ya he venido más antes”. No obstante, la agente insistió: “Tiene que informarse. Lamentablemente no va a poder hacer ningún tipo de sesión de fotos. Para eso tiene que ir a la oficina y regularizar el permiso”. Tras ello, la pareja optó por retirarse del lugar.

Buscan resarcir daño

La difusión del nuevo video con escolares realizando una sesión fotográfica generó una ola de comentarios en redes sociales.

Varios usuarios precisaron que “nadie ataca al distrito”, sino que las críticas están dirigidas a la gestión municipal.

Otros defendieron al balneario afirmando que “Pimentel es la mejor playa del norte”, mientras cuestionaban el manejo del reciente incidente. También hubo quienes acusaron a la comuna de intentar “limpiar su imagen” tras el “bochornoso momento” vivido por la pareja, e incluso algunos sugirieron que la gestión edil debería mejorar sus pronunciamientos.