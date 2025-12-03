En la provincia de Chiclayo, la Policía Municipal de Pimentel impidió que una pareja de novios realizara su sesión fotográfica en la playa del distrito, al señalar que la actividad requiere un permiso previo emitido por la comuna. El hecho ocurrió el fin de semana y generó la molestia de los afectados.

Según se observa en un video difundido por testigos, una agente municipal se acercó al fotógrafo y le informó sobre la disposición. “Soy Policía Municipal, yo me encargo de lo que es playa. Usted, como encargado de la sesión de fotos, tiene que sacar su permiso”, indicó la trabajadora.

El fotógrafo respondió que desconocía el requisito: “Primera vez que me dicen esto, ya he venido más antes”. No obstante, la agente reiteró la restricción: “Para eso se tiene que informar, tiene que averiguar. Lamentablemente no va a poder hacer ningún tipo de sesión de fotos. Para eso tiene que ir a la oficina y regularizar el permiso”.

Tras la intervención, la pareja decidió retirarse del lugar. Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Pimentel no había informado públicamente sobre el sustento normativo o el monto del permiso exigido para estas actividades en la playa.

La agente municipal estuvo acompañada de otra trabajadora, al igual que los novios de un menor de edad.