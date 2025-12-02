En la región Lambayeque, la investigación fiscal sobre la organización criminal “Los Apretones de Cix” incorporó un nuevo ángulo que apunta a la presunta participación de dos abogadas, conocidas en el entorno como Rocío, alias “La Loca”, y Flor María.

Su intervención, todavía en etapa preliminar y sin identificación plena, fue mencionada por investigados y registrada en escuchas legales que forman parte del expediente fiscal.

Caso bajo investigación

Según la exposición fiscal en la audiencia de prisión preventiva, ambas habrían actuado como un brazo protector de los integrantes de la red, interviniendo en comisarías para intentar “arreglar” la situación legal de detenidos vinculados a la organización. Estas referencias, registradas por terceros en interceptaciones telefónicas, serán corroboradas durante la investigación preparatoria.

Mientras estas diligencias avanzan, la madrugada de ayer el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para siete presuntos integrantes de la red. Entre ellos, Miguel Ángel de la Cruz Rojas, identificado como cabecilla y acusado de organización criminal, robo agravado y porte ilegal de armas de fuego.

También deberán cumplir la medida Antony Daivis Torres Dávila, investigado por organización criminal, y Erick Adán Banda Carranza, a quien se le imputan organización criminal, robo agravado y tentativa de homicidio calificado por la condición de la víctima.

Condenados por delitos

En paralelo, Joel Abraham Vásquez Chávez y Henrry Díaz Olazábal se acogieron a la terminación anticipada y fueron sentenciados a cinco años de prisión, convertida en jornadas de servicio a la comunidad. Ambos fueron acusados de receptación, ya que, según la tesis fiscal, habrían adquirido teléfonos robados, muchos obtenidos mediante asaltos en plena vía pública por “Los Apretones”, para venderlos en La Feria Balta y La Cachina.