El Poder Judicial de Lambayeque ordenó hoy, sábado 29 de noviembre, 36 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de la organización criminal Los Apretones de Cix, tras el requerimiento presentado por la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque.

Investigación

La medida, aprobada por el Poder Judicial, se sustenta en los indicios reunidos durante más de un año de indagaciones lideradas por el fiscal Juan Francisco Mogollón Castillo y en las intervenciones operativas realizadas por la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, decisivas para sostener los cargos.

Entre los investigados figura Miguel Ángel De La Cruz R., identificado por los fiscales como presunto líder del grupo y acusado de organización criminal, robo agravado y porte ilegal de armas de fuego.

También fueron enviados a prisión Antony Daivis Torres D., Erick Adán Banda C. —investigado adicionalmente por tentativa de homicidio calificado—, José Abel Guevara B., Luis Alexander Monteza C., Alex Jair Torres D. y Jordán Robinson Rivera T..

El juzgado dispuso además comparecencia con restricciones para otros tres implicados: Merardo Goicochea V., Juana Isabel Zanabria C. —imputada también por porte ilegal de armas— y Anthony Jhosef Cobos R.. Todos afrontan cargos por presunta pertenencia a la misma red delictiva.

Se someten a terminación

En paralelo, dos procesados —Joel Alexander Abraham Vásquez Ch. y Henrry Abel Díaz O.— aceptaron los cargos mediante el mecanismo de Terminación Anticipada, por lo que fueron condenados a cinco años de pena privativa de la libertad, sustituida por jornadas de prestación de servicios comunitarios.

La investigación fiscal y policial atribuye a Los Apretones de Cix una estructura dedicada al robo agravado, la posesión ilícita de armas y otras actividades violentas en la provincia de Chiclayo. La Fiscalía considera que la prisión preventiva permitirá asegurar el desarrollo del proceso ante el riesgo de fuga y de obstaculización de la indagación.