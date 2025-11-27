Un exintegrante de la organización criminal “La Nueva Gran Sangre” de Chiclayo fue capturado en Lima acusado de un nuevo crimen. Se trata de Roberto Carlos Carbajal Flores (36), alias “Cobeco”, quien fue detenido el último sábado en la capital tras ser señalado como miembro de una nueva red delictiva denominada “Los Intocables de San Juan de Lurigancho”, dedicada a la extorsión.

Cae en operativo policial

Según información del Departamento de Investigación Criminal de Surco, “Cobeco” fue intervenido cuando se desplazaba en una camioneta de placa B6C-707, junto a Juan Anthoni Rufalo Satán (20) y un adolescente de iniciales C.G.D.A. (16).

Durante el registro, la Policía encontró en poder de Carbajal una pistola automática y halló otro arma de fuego dentro del vehículo.

“Roberto Carlos Carbajal Flores tiene un rosario de antecedentes por lesiones, extorsión y coacción. Estuvo recluido en el penal de Chiclayo por extorsión y tráfico de terrenos con organizaciones criminales”, indicó un coronel PNP de apellido Riberos.

Implicado en asesinato en Surco

El alto oficial también informó que “Cobeco” y los otros detenidos estarían involucrados en el asesinato de un obrero ocurrido en junio de este año en el distrito de Surco.

“El 23 de junio, un trabajador de la inmobiliaria Los Portales, Neyser Torres Chilcón (30), fue asesinado por dos sujetos en una motocicleta. Los atacantes vestían chalecos similares a los que tenían los detenidos. Le dispararon varias veces y llegó sin vida al hospital”, detalló.

Historial criminal

Carbajal Flores no es un desconocido para la Policía. En 2016 fue incluido en la lista de ‘Los Más Buscados’, y el Ministerio del Interior ofrecía S/ 15.000 por información que permitiera su captura.