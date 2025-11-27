El Centro de Atención Residencial Casa de Todos, creado para ofrecer refugio y asistencia a personas en extrema vulnerabilidad, continúa semiconstruido y en total abandono en Chiclayo. Aunque la Sociedad de Beneficencia aprobó en junio de 2025 un expediente técnico actualizado para reactivar la obra, el proyecto sigue paralizado y genera preocupación entre organizaciones sociales.

Obra sin avances

Correo verificó en el terreno, ubicado entre las avenidas Hernán Meiner y Paseo del Deporte, y la calle La Quebrada, que no existe ningún indicio de reinicio: no hay obreros, maquinaria ni señalización de obras. Solo ambientes inconclusos expuestos al deterioro en una ciudad donde crecen los índices de pobreza urbana y la demanda de servicios de protección social.

Casa de Todos está abandonada.

“Este centro no es un capricho. Es una necesidad urgente”, señaló Manuel Ipanaqué, dirigente vecinal del sector 3 de Octubre. “Hay adultos mayores durmiendo en parques, personas con discapacidad abandonadas y familias sin un lugar donde recibir apoyo. La obra no puede seguir detenida”, remarcó.

Expediente aprobado, obra estancada

El 25 de junio, la Gerencia General de la Beneficencia aprobó el expediente técnico valorizado en S/ 845.493,87, elaborado por el Consorcio San José, contratado exclusivamente para esta consultoría. Este documento debía viabilizar un nuevo proceso para culminar el saldo de obra, pues la fase constructiva aún no ha sido adjudicada.

Casa de Todos está abandonada.

Pese a que las áreas técnicas otorgaron conformidad y la asesoría legal respaldó la resolución, cinco meses después el terreno permanece sin movimiento. La aprobación del expediente no logró destrabar un proyecto que arrastra retrasos desde 2022.

Proyecto bajo investigación

El caso no solo implica problemas administrativos. La Contraloría General, mediante el Informe de Control Específico N.º 010-2023, pidió iniciar acciones penales contra Ángela María Zavaleta Gonzales, expresidenta del Directorio de la Beneficencia, por presuntas irregularidades en la planificación y gestión del proyecto.

El informe detectó que la empresa que obtuvo la buena pro, VM Ingenieros Contratistas Generales SAC, no cumplía requisitos esenciales, el contrato fue firmado fuera del plazo legal, se omitieron cláusulas obligatorias y se cometieron otros vicios que comprometieron la viabilidad de la obra.