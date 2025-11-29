Un nuevo hecho de violencia se registró entre prestamistas conocidos como “Gota a Gota” y ciudadanos de la provincia de Chiclayo, quienes al parecer estaban cansados de los abusos que cometen estos sujetos.

Esta vez, un grupo de hombres se enfrentó a golpes con extranjeros, presuntamente colombianos y venezolanos, cuando llegaron hasta la esquina de la avenida Balta con Arica para cobrarle a uno de sus clientes. Sin embargo, este alegaba que ya había pagado la deuda en su totalidad, incluidos los intereses.

Caso denunciado

La situación provocó que los prestamistas reaccionaran de manera violenta, pero fueron enfrentados por el agraviado, quien recibió apoyo de otros comerciantes ambulantes en plena vía pública. La trifulca se controló tras la intervención de testigos, aunque los “Gota a Gota” dejaron varias amenazas.

Fuentes de la Policía del área Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) indicaron que, en la región Lambayeque, el 70 % de pequeños comerciantes —incluyendo ambulantes, dueños de bodegas, mototaxistas y propietarios de talleres de soldadura o comida— han recurrido a préstamos “Gota a Gota”, cuyos intereses pueden llegar hasta el 100 %.

Asimismo, los investigadores señalaron que un 20 % de las personas acosadas por estos extranjeros han decidido abandonar sus viviendas y negocios para mudarse a otras ciudades, siendo reportadas como desaparecidas por sus familiares.

Desde enero del 2025 hasta la fecha, se ha detenido a varios extranjeros, muchos de ellos vinculados con peruanos, sindicados de integrar bandas criminales dedicadas al cobro de préstamos “Gota a Gota” mediante coacción, extorsión y usura.