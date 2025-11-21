Unos cobardes delincuentes abusaron sexualmente de una joven trabajadora en Chiclayo, en la región Lambayeque.

Denuncia de ciudadana

Este lamentable suceso se registró a las 9 de la noche, cuando A.R.M.R. (20), luego de salir de su centro de labores en la empresa Konecta, se dirigió a su domicilio ubicado en la urbanización Los Pinos de La Molina, en la Capital de La Amistad.

De acuerdo al acta policial, la agraviada al momento de caminar por la esquina de las calles San Marcos y Universidad de Lima aseguró que fue interceptada por una mototaxi, cuyo chofer iba con un ocupante más.

El pasajero bajó y a la fuerza la subió al vehículo motorizado, para luego el mototaxista llevarlos a toda velocidad hacia un descampado que está a inmediaciones del colegio “La Purísima”.

En ese momento los hampones procedieron a golpearla, desvestirla y dar rienda suelta a sus bajos instintos. Posteriormente la trasladaron y abandonaron en un lugar donde arrojan basura, situado entre la avenida Gran Chimú y Prolongación Bolognesi.

Totalmente adolorida, se levantó y pidió ayuda a unos transeúntes, quienes la condujeron a su casa, donde finalmente contó a sus padres el vejamen que había pasado.

Después acudieron hasta el área de Delitos Contra la Libertad y personas Desaparecidas de la División de Investigación Criminal (Divincri), donde denunció el caso que lastimosamente le tocó vivir.