En la región Lambayeque, Johon Danny Cornejo Cornejo, de 37 años, conocido como el “Monstruo de Jayanca”, fue detenido en flagrancia por la Policía tras ingresar a un domicilio en el distrito de Jayanca y espiar a una joven mientras se duchaba, masturbándose frente a ella.

Reincidente en actos delictivos

Según la denuncia policial, los propietarios de la vivienda se percataron de la situación y lograron reducir al sujeto antes de que la Policía llegue al lugar. Los agentes de la comisaría de Jayanca se trasladaron rápidamente y procedieron a detenerlo.

Cornejo Cornejo fue llevado de inmediato a la delegación para continuar con las diligencias, y se informó al Ministerio Público sobre su detención.

El historial delictivo del hombre es extenso: registra múltiples procesos por delitos contra la libertad sexual, en la modalidad de acoso y exhibiciones obscenas, en agravio de diversas mujeres. Según las autoridades, suma siete investigaciones por hechos sexuales en espacios públicos, además de denuncias por violación sexual de menores de edad.